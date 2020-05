Feuerverbot aufgehoben – im Wald darf jetzt wieder gebrätelt werden

Während den letzten Tagen gab es im Kanton Solothurn flächendeckende Niederschläge. «Die Niederschlagsmengen, verbunden mit kühlen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, haben zu einer deutlichen Entspannung der Waldbrandgefahr geführt», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn.

Der Kommandant der Kantonspolizei habe deshalb das seit dem 15. April 2020 gültige absolute Feuerverbot im Wald, an Waldrändern sowie an Fluss- und Seeufern ab sofort aufgehoben. Dies in vorheriger Absprache mit der Solothurnischen Gebäudeversicherung, dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei und dem Kantonalen Führungsstab. Die Allgemeinverfügung vom 15. April 2020 ist demzufolge widerrufen und hat keine Gültigkeit mehr.

Im Umgang mit Feuer ist trotzdem Vorsicht geboten

Die Waldbrandgefahr wird in einigen Regionen des Kantons Solothurn immer noch als «erheblich» eingestuft (Dorneck und Thierstein). Auch am Jurasüdfuss bleibt die Waldbrandgefahr im ganzen Kanton immer noch auf «mässig bis leicht» eingestuft.