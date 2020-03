Fernunterricht wird weiterentwickelt – Zeugnisse sollen termingerecht vorliegen

Die Schulen sind seit dem 16. März 2020 geschlossen. Das heisst aber nicht, dass 20'000 Schülerinnen und Schüler jetzt Ferien haben. Bildung findet weiterhin statt, nur in anderer Form.

Die Schulen hätten die Zeit der Vorbereitung für die Heimschulung intensiv genutzt, haben für die Umsetzung neue und kreative Lösungen gefunden, hiess es am Freitag an einer Medienkonferenz des Kantons. Die Schüler hätten in der ersten Phase des Fernunterrichts Erfahrungen gemacht, bei jüngeren Kindern mit Bringen und Holen der Aufträge mit den entsprechenden Materialien oder mit den älteren Schülerinnen und Schülern mit digitalen Mitteln, Aufgabensammlungen und Lernprogrammen und haben diese mit dem klassischen Unterricht verzahnt. Die Schüler würden gerne so arbeiten, habe man festgestellt, informierte Adrian van der Floe, Präsident des Verbandes Solothurner Schulleiter. Nun gelte es, die Motivation aufrecht zu erhalten.

Diese gute Ausgangslage wird für eine allfällige Ausdehnung der Schulschliessung – offiziell ist bis zum 19.April – genutzt und weiterentwickelt. Die gute Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen, Verbänden und Behörden will der Kanton für die konstruktive Weiterarbeit nutzen.

Dieses Schuljahr sei ein Spezielles, so Bildungsdirektor Remo Ankli. Die Abschlüsse und Übertritte würden aber ermöglichst. Es sei wichtig, das Jahr nicht als verlorenes Schuljahr anzusehen.