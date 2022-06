Feierabendverkehr A5 bei Biberist: Heftige Auffahrkollision mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A5 vor dem Spitalhoftunnel bei Biberist wurden am Donnerstagabend drei Personen verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Neuenburg war rund eine Stunde gesperrt.

Am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr knallte es. In Biberist kam es auf der Autobahn A5 in Richtung Neuenburg vor dem Spitalhoftunnel zu einer heftigen Auffahrkollision. Insgesamt vier Fahrzeuge waren betroffen, teilt die Kapo Solothurn am Freitag mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte der Lenker eines Lieferwagens zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stillstand kam. Er prallte in das Heck des vorausfahrenden Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere vorausfahrende Autos ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Drei Personen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Autobahn A5 für eine Stunde gesperrt

Die Fahrbahn in Richtung Neuenburg musste rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Neben der Kantons- und Stadtpolizei Solothurn und dem Rettungsdienst standen eine Patrouille der Militärpolizei, die zufällig vor Ort war, sowie eine Equipe des Unterhaltsdienstes NSNW und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.