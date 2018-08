Die Sommerferien sind zu Ende. Und angesichts der abnehmenden Autokolonnen vor dem Gotthard-Südportal haben wohl die meisten Feriengänger den Heimweg hinter sich gebracht. Sie sind zurück zu Hause, bei Kind, Kegel und Haustier. Wobei Letzteres die Ferien vielleicht gar nicht zu Hause verbracht hat, und wenn doch, möglicherweise nicht mehr da ist. Was die langen Sommerferien für Haustiere bedeuten, wir haben bei zwei Tierheimen nachgefragt.

Tierheim Aarebrüggli, Grenchen Am Grenchner Aareufer Richtung Arch befindet sich das Tierheim Aarebrüggli. In den Ferien können Besitzer, die verreisen, ihren Liebling dort abgeben. «Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, das sind die Renner», sagt Ivan Schmid, Inhaber und Geschäftsführer des Aarebrüggli. Das Tierheim hat 45 Boxen für Hunde sowie vier Katzenzimmer, die 30 bis 40 Katzen Platz bieten. Einige Hundeboxen sowie ein ganzes Katzenzimmer werden jeweils freigehalten. Für entlaufene Findel- wie auch für ausgesetzte Verzichtstiere. «Wir wollen die Tiere nicht vermischen», so Schmid. Dies, weil nicht klar sei, ob und wie die entlaufenen Tiere geimpft seien und welche Krankheiten sie mit sich bringen.

Die Nachfrage nach dem Angebot ist gross. «Wir sind bereits seit April ausgebucht», erzählt Schmid weiter. Und dies Jahr für Jahr. Mit ein Grund für die hohe Auslastung: eine treue Stammkundschaft. «Dazu kam, dass in Biel in einem Tierheim gebaut wird. Wir hatten viele Anfragen von Personen, die wohl eine Ausweichmöglichkeit suchten.» Viele entlaufene Tiere In den Sommerferien herrscht Hochkonjunktur im Tierheim. Drei Tierpfleger, ein Lernender und mehrere Springer betreuen die Tiere an sieben Tagen in der Woche. Insgesamt zehn Personen sind involviert. Ein grosser Aufwand, nicht nur wegen den Ferientieren, sondern weil in der Ferienzeit auch mehr entlaufene Tiere gefunden werden als sonst, hauptsächlich Katzen. «Ein Futterautomat ernährt die Stubentiger für eine Weile, bis diese merken, dass niemand zu Hause ist. Dann ziehen die sehr selbstständigen Katzen gerne mal weiter», erklärt Schmid ein mögliches Szenario. «Jede Katze hat mehrere Fressplätze. Auch wenn dies die Besitzer nicht immer wissen.» Die Ferienabwesenheit der Besitzer ist also verantwortlich für die erhöhte Anzahl entlaufener Tiere im Sommer? Eigentlich naheliegend, könnte man meinen. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, meint Schmid: «Im Sommer sind die Populationen jeweils am grössten. Vielleicht ist es auch schlicht ein Vermehrungsproblem.»

Egal wo die Ursachen liegen, sobald ein entlaufenes Tier gefunden wird, beginnt die Meldepflicht. Wer ein entlaufenes oder verletztes Tier findet, ist verpflichtet, dieses zu melden. Entweder direkt bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale, bei einem lokalen Tierheim oder auch bei der Polizei. Meldet sich der Besitzer nicht innerhalb von acht Wochen, kann das Tierheim das Tier als «eigenes» behandeln und selber einen neuen Besitzer suchen. «Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein», meint Schmid. «Die Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und Impfung sind so oder so bei uns.» Kastrieren und chippen Alles in allem zieht Schmid aber eine positive Bilanz. Auch dank der Meldepflicht fänden viele Tiere den Weg zurück zu ihren Besitzern. Verbesserungspotenzial sieht er bei der Registrierung der Katzen. Bei Hunden gilt eine Registrierungspflicht. Seit deren Einführung habe die Problematik mit entlaufenen Hunden stark abgenommen. Bei Katzen besteht diese Registrierungspflicht nicht. Trotzdem rät Schmid allen Katzenhaltern, ihr Tier zu chippen. «Das erleichtert uns die Arbeit extrem.» Und bei den Freigängern unter den Katzen rät Schmid auch zur Kastration. Auch dies würde dazu beitragen, dass gerade zur Sommerzeit das Tierheim nicht mit herrenlosen Katzen überschwemmt wird. Tierheim Tierdörfli, Wangen bei Olten In Wangen bei Olten befindet sich das Tierheim Tierdörfli. Über 400 Tiere finden dort Unterschlupf. Das Tierheim konzentriert sich auf Findel- und Verzichtstiere, hat aber auch einige Plätze für Ferientiere. Die «Ferienplätze» sind jeweils ausgebucht. Auch im Tierdörfli zählt man auf eine treue Stammkundschaft, die ihre Haustiere über den Sommer im Tierheim unterbringen.

