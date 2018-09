Die am Dienstag mit Getöse eingeleiteten Solothurner Oberrichter-Ersatzwahlen sind am Mittwoch im Kantonsrat ohne weitere Diskussionen zu Ende gebracht worden. Wie erwartet wurden zwei der drei offiziell vorgeschlagenen Kandidaten gewählt, auch wenn es in einem Fall drei, im anderen Fall zwei Wahlgänge brauchte.

Im zweiten Wahlgang gewählt wurde CVP-Mann Rolf von Felten, derzeit Amtsgerichtspräsident von Solothurn-Lebern. Die CVP hat den Sitz der abtretenden Marianne Jeger verteidigt. Von Felten erhielt 52 Stimmen und erreichte damit das absolute Mehr von 49 Stimmen.

Der zweite freie Platz geht an Barbara Hunkeler von Gunten, derzeit Amtsgerichtspräsidentin von Olten Gösgen. Der Kantonsrat hat die FDP-Kandidatin mit 52 Stimmen im dritten Wahlgang gewählt. Staatsanwältin Doris Kralj (Grüne) erhielt 41 Stimmen. Chancenlos blieben die SVP-Kandidaten. Claude Wyssmann erhielt 0 Stimmen, Rainer Fringeli 5.



Damit behält die FDP ihre Vormacht am Obergericht. Sie wird weiterhin 6 der 10 Sitze bestellen. 3 Sitze hat die SP inne, die CVP nach wie vor einen. Die SVP geht leer aus. (lfh/sda)