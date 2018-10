An der Delegiertenversammlung der Kantonalpartei in Gretzenbach lüftete Kurt Fluri das Geheimnis: Der Solothurner Stadtpräsident will es bei den Nationalratswahlen im kommenden Jahr noch einmal wissen. Er teilte den Delegierten mit, er stelle sich für eine fünfte Legislaturperiode zur Verfügung - verbunden mit der Hoffnung, dass die Partei auch dank seiner Panaschierstimmen einen zweiten Sitz erobern könne. Der 63-jährige Fluri ist seit 1993 Stadtpräsident und seit 2003 Nationalrat.