Der zweite Prozesstag über den Vierfachmord von Rupperswil steht ganz im Zeichen der Plädoyers. Als erstes zu Wort kamen dabei die Opferanwälte der Hinterbliebenen, welche Schuldsprüche im Sinne der Anklagesowie hohe Schadenersatz- und Genugtuungszahlungen forderten.

Gleich danach war es an Rechtsanwalt Samuel Neuhaus vor dem Gericht zu sprechen. Neuhaus vertritt die Familien aus den Kantonen Solothurn und Bern, denen der angeklagte Thomas N. dasselbe antun wollte, wie derjenigen aus Rupperswil. Heisst: Der Beschuldigte hatte den Plan, erneut eine Familie in seine Gewalt zu bringen, die einzelnen Personen festzuhalten, so die Herausgabe von Geld und anderen Handlungen zu erzwingen, mit dem Knaben gegen dessen Willen sexuelle Handlungen vorzunehmen, die Familienmitglieder anschliessend zu töten und das Haus der Familie in Brand zu setzen.

Der Angeklagte führte für diesen Zweck nicht nur ein ausführliches Notizbuch über seine künftigen Opfer, sondern gab selbst zu, zumindest noch einen weiteren Überfall geplant zu haben. Als potenzielle Opfer vermerkte N. dabei auch einen Knaben aus dem Kanton Solothurn sowie einen aus dem Kanton Bern in seinem eben erwähnten Büchlein.

Die geplante Tat wäre wahrscheinlich genau gleich wie jene in Rupperswil abgelaufen, schlussfolgerte Neuhaus aus einer Einvernahme des Beschuldigten. Doch damit nicht genug: «Er wollte seine Tat verbessern», so der Anwalt. N. habe beispielsweise auf seinem Mobiltelefon im Internet danach gesucht, wie man eine Person richtig fesselt. «Er hat selber gesagt, dass er nicht mehr wolle, dass sich eine Person befreien konnte», zitierte Neuhaus an dieser Stelle den Angeklagten.

Für Neuhaus handelte es sich somit um eine klare Sache: «Wenn Polizei und Staatsanwaltschaft nicht so gearbeitet hätten, wie sie es taten, wäre es noch einmal so weit gekommen.»

Die betroffenen Familien befinden sich momentan in psychologischer Behandlung. Aus diesem Grund forderte Neuhaus für die betroffenen Eltern eine Genugtuung von je 4000 Franken. (ajs)