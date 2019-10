Rieder beschreibt das so: «Wenn mich etwas stört, dann mache ich etwas dagegen.» So befand sie nach einigen verpassten Abstimmungen, es könne doch nicht sein, dass sie nicht wirklich wisse, wie mit dem Abstimmungsmaterial umzugehen ist. Sie ging mit dem Couvert zu einer Lehrperson und das Prozedere wurde im Unterricht angeschaut. Seither hat Rieder keine Abstimmung verpasst.

Rieder ist aus Günsberg und absolviert ihr letztes Jahr an der Kantonsschule Solothurn, wo sie die Sonderklasse für Sport und Kultur besucht. Rieder spielt Klavier, seit sie 10 Jahre alt ist; begann mit 15 Jahren auch an Talentförderprogrammen teilzunehmen und will Klavierlehrerin werden. Oder vielleicht Jura studieren.

Die Wahlunterlagen für den 20. Oktober hat sie mittlerweile auch ausgefüllt – dafür habe sie sich Zeit genommen. Etwas unsicher sei sie auch gewesen, ob sie das richtig macht. Die beigelegte Wahlanleitung habe aber geholfen. Gespannt wartet sie nun darauf, wie die Wahlen ausgehen – «ob etwa die grüne Welle auch im Kanton Solothurn Folgen hat».

Wenn Rieder spricht, wird schnell klar, wo sie sich politisch sieht: in der Mitte. Grundsätzlich hält sie das politische System für gut, akuten Änderungsbedarf sieht sie nicht. Dass die Klimademos Aufmerksamkeit auf die globale Erwärmung lenkten, finde sie ebenfalls wichtig. Selbst teilgenommen hat sie aber nicht. «Ich persönlich will lieber bei mir selbst anfangen», sagt die junge Frau. So benutze sie heute nur noch Glasflaschen und keine Plastiksäckli mehr, die Abschlussreise will die Klasse mit dem Zug antreten. Das Anliegen «Mehr Frauen in der Politik» finde sie zwar wichtig – sie glaube aber, dass dieser Prozess bereits stattfindet.

Rieder spricht in der Schulkantine von CO2-Abgaben, von Krippenplätzen, von der AHV. «Die Zeitung lese ich am liebsten in gedruckter Form», sagt sie. «Ich kann doch nicht hiersitzen und nicht wissen, was um mich herum geschieht. Was auf dieser Welt passiert, geht auch mich etwas an». Nur: Viele ihrer gleichaltrigen Bekannten teilten ihr ausgeprägtes Interesse für politische Themen oft nicht.

«Keine Zeit» oder «eine Stimme bringt nichts»

So würden in der Klasse – Rieder ist die einzige mit Schwerpunkt Kultur, die anderen haben Sport gewählt – oft sportliche Erfolge diskutiert, kaum aber über Politik. Höchstens vielleicht nach einer Schulstunde, in welcher eine bevorstehende Abstimmung besprochen wurde.