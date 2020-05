Fast 4000 Anrufe beantwortet: «Kantonale Hotline hat Feuerprobe bestanden»

«Kantonali Hotline, Manganiello. Wie isch der Name? Mhm. Wie gross isch d’Gruppe? 15 Lüt...I kläres ab und lüte zrugg!» Freitagvormittag, im Veso; im Verwaltungsschutzbau des Kantons . Hier ist die kantonale Hotline eingerichtet, die momentan Fragen rund um ein Thema beantwortet: Corona. Zwei Mitarbeiterinnen, Silvia Manganiello und Marianne Bläsi, sind im Dienst. In Einzelbüros, in welchen nebst Pult mit Telefon und Computer auch Stockbetten stehen. Der Veso ist eine Zivilschutzanlage, in dem sich im Krisenfall der kantonale Führungsstab trifft, und von hier aus die Ereignisbewältigung koordiniert. Es gibt keine Fenster, dafür Schleusen, eine Lüftungsanlage und Massenschläge. Maya Schweizer führt durch die Anlage. Schweizer ist Projektleiterin der Katastrophenvorsorge, beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. Schweizer, die keine Mühe mit der Arbeit unter Tageslicht hat – «ich habe ja selber Militärdienst geleistet» –, zeigt Essraum, wo Schokoküsse und Kaffe für Zucker und Motivation sorgen sollen, den Führungsraum, dessen Wände vollgepflastert sind mit Plänen, Karten und wichtigen Infos. Alles beleuchtet von Neonröhren.

soH hat Hotline eingestellt Aufgrund der Corona-Krise hat auch die Solothurner Spitäler AG (soH) Anfang April eine Hotline eingerichtet; konkret die Abteilung der Psychiatrischen Dienste, um der Bevölkerung Ängste und Sorgen in dieser Zeit zu nehmen und Antworten auf psychische Fragen zu geben. Mittlerweile hat die soH das Angebot aber bereits wieder eingestellt, wie sie auf Anfrage mitteilt. «Es war ursprünglich ein deutlicher Anstieg an psychischen Erkrankungen erwartet worden», schreibt Mediensprecher Gian Trionfini. «Die Nachfrage an der Hotline fiel äusserst gering aus, sodass sie per 30. April sistiert wurde.» Zuvor gingen laut Trionfini Anrufe ein, die die Themen «Arbeitsplatzprobleme, Angst vor Infektion, soziale Ängste wegen der Situation» betrafen. «Wenn von den Fachpersonen nach eingehenderem Gespräch vermutet worden ist, dass ein ernsthaftes psychisches Problem vorlag, das behandelt werden musste, konnte niederschwellig auf eine weiterführende Behandlung hingewiesen und bei Bedarf auch vermittelt werden», so der Mediensprecher. Oft war das aber wie gesagt gar nicht nötig - was schliesslich zur Einstellung der Hotline führte.

«Kantonali Hotline, Bläsi. Es geit umne Disco? Mhm, 300 Lüt si erlaubt. Wenn 50 usegö döfe nid Neui ine – es si 300 Lüt a eim Tag erlaubt. Um wele Club geits de? Ajo, dä kenni.» Bei der Hotline arbeiten aktuell Teams – Bläsi und Manganiello gehören zum «Team Grün» – im Rhythmus von zwei Tagen in zwei Wochen aus. Sie alle sind Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung. Insgesamt 50 stehen zur Verfügung. Sie haben sich bei der Gründung der Hotline im Jahr 2016 freiwillig gemeldet. Zuvor wurde die Hotline von einer externen Firma betrieben. Der Vorteil an den Leuten aus der Verwaltung ist laut Schweizer, dass sie den Kanton – und eben auch die Verwaltung kennen. Mitarbeitende der Hotline sollen nämlich nicht nur zuhören und Fragen direkt beantworten – sondern auch an die richtige Stelle weiterleiten können. «Jo im Schwümmbecki hesch das mit däm Abstang jo nid. Ebe gäu, es isch ei Person pro 10 Quadratmeter. Merci!» Adrian Rudolf von Rohr legt das Mobiltelefon auf den Tisch in seinem Einzelbüro im Veso. Er ist Angehöriger der Polizei und Gruppenleiter der Hotline, die durch Mitarbeitende der Kantonspolizei unterstützt werden. Rudolf von Rohr springt wenn nötig bei der Hotline ein oder führt Abklärungen bei den zuständigen Ämtern durch, damit bis am Abend – die Hotline ist Werktags von 8 bis 16 Uhr in Betrieb – alle Fragen geklärt sind. In Rudolf von Rohrs Büro stapeln sich Gesprächsnotizen. Seit Ende Februar wurden rund 3900 Anrufe beantwortet. Daumendick sind mittlerweile auch die Info-Dossiers für die Mitarbeitenden.