«Fans hätten Original-Formation verdient»: Ex-Drummer nicht zum Abschiedskonzert von «Krokus» eingeladen

Nach über 40 Jahren und 2000 gespielten Konzerten will sich Krokus von der Bühne verabschieden. Das Schweizer Schlusskonzert auf der «Adios Amigos»-Tour vom 7. Dezember im Zürcher Hallenstadion ist restlos ausverkauft. Tausende Fans freuen sich auf eine grosse Party. Kein Ticket hat hingegen Freddy «Steady» Frutig. Und das wurmt den ehemaligen Krokus-Drummer. Er hatte die Band 1975 mitgegründet und mehrmals verlassen. Beim Comeback von Krokus 2008 war er wieder eingestiegen – und sagte 2011 definitiv Tschüss. Seit 2014 verkauft er Motorräder.

«Ich finde, dass die Fans am letzten Konzert die Originalformation der grossen Erfolge, zumindest für ein oder zwei Songs, verdient hätten», schreibt Frutig am Samstagmorgen auf seinem Facebook-Profil. Auf den Plakaten stehe «Original since 1975», aber das stimme nicht. «Ohne überheblich zu wirken: Ich war einer der fünf einflussgebenden Musiker, der dieser Band zu dem Erfolg verhalf.» Von dem werde heute noch profitiert.

Deshalb habe er bei der Band nachgefragt, ob er eine Einladung fürs Schlusskonzert erhalte. Die Antwort war Nein. «Schade, aber eigentlich erstaunt mich das nicht», meint der Ex-Krokus-Drummer. «Ich habe gar nicht gewusst, dass ich für gewisse Bandmembers so angsteinflössend bin.» Er sei froh, habe er sich 2011 verabschiedet. «Auf der anderen Seite war diese Krokus-Zeit ein Hauptteil meines Lebens und machte mich zu dem, was ich heute bin.»