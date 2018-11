Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der mehrfache Kinderschänder William W. in Olten rückfällig geworden war . 2006 hatte er in Starrkirch-Wil ein Mädchen vergewaltigt. 2016 war W. freigekommen unter der Auflage einer ambulanten Therapie. Zur Verwahrung war es trotz der im Raum stehenden Forderung danach nicht gekommen.

«Die Kommission hat zu klären, wie es möglich ist, dass ein sechsfacher Kinderschänder mit hoher Rückfallgefahr zunächst 52'000 Franken Entschädigung erhalten, über 230 Therapiestunden verbraten, anschliessend frei herumlaufen und sich eines neuerlichen Opfers bedienen kann», schreibt die SVP. Aus ihrer Sicht besteht der Verdacht, «dass Prozess-Fehler und mangelnde Kommunikation auf diversen Ebenen der Solothurner Justizbehörden zu dieser Situation geführt haben».

Für die SVP stellt sich auch die Frage, warum drei verschiedene Staatsanwälte in den Fall involviert gewesen seien, «was offensichtlich zu einer fehlenden personellen Kontinuität und zu Problemen bei der Fallübergabe führte». Fragwürdig sei auch, «warum das Amtsgericht die Verwahrung nicht von Amtes wegen prüfte. Oder warum das Obergericht die Beschwerde nicht an das Amtsgericht zur Neubeurteilung zurückwies und dem Beschwerdeführer eine ‹reformatio in peius› (also eine prozessuale Schlechterstellung, mit dem Hinweis, dass ein Festhalten an der Beschwerde zur nachträglichen Verwahrung führen kann) androhte», so die SVP.