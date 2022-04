Fahrer im Spital Auto überschlägt sich in Nunningen und bleibt auf dem Dach liegen Am Mittwochmorgen verlor ein Autolenker in Nunningen die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und landete im Bachbett. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt, das Auto erlitt Totalschaden.

Kantonspolizei Solothurn

Um 6.30 Uhr war ein Autofahrer auf der Grellingerstrasse in Nunningen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve überholte dieser ein anderes Auto und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam dabei von der Strasse ab.

Kantonspolizei Solothurn

Es kollidierte mit einem Weidezaun, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend im Chastelbach zum Stillstand. Der Lenker konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen.

Er wurde durch eine Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn wurde er leicht verletzt. Das Auto dagegen erlitt Totalschaden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Bachbett geborgen werden.