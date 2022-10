Fahndung Mann entreisst einer Frau beim Kino Canva die Handtasche und flüchtet: Polizei sucht Zeugen Beim Kino Canva im Zuchwil wurde einer Frau am Dienstagabend ihre Handtasche gestohlen. Trotz Gegenwehr konnte der Täter entwischen. Beim Vorfall wurde niemand verletzt.

Diebstahl in Zuchwil: Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen. zvg

Dienstag, 11. Oktober beim Kino Canva an der Luzernstrasse in Zuchwil: Einer Frau wird gegen 19.50 Uhr die Handtasche entrissen. Zwar wehrte sich die Frau, dennoch gelang es dem Täter die Tasche an sich zu nehmen. Es wurde niemand verletzt.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn flüchtete der Mann danach zu Fuss in Richtung Aare. Die Polizei hat umgehend eine Fahndung eingeleitet, welche bisher aber erfolglos blieb.

Zeugenaufruf: Wer hat diesen Mann gesehen?

Der Täter wird als zirka 180 Zentimeter grosser, dunkelhäutiger Mann beschrieben, welcher einen braunen, langen Mantel sowie eine braune Mütze trug.

Personen, die Angaben zum Ereignis oder zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon: 032 627 70 00. (kps)