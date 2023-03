Fahndung läuft Bankomat in Hofstetten-Flüh gesprengt – Grossaufgebot im Einsatz In der Nacht auf Mittwoch hat eine unbekannte Täterschaft in Hofstetten den Bankomat der Raiffeisenbank in die Luft gejagt. Das bestätigt die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage. Ein Grossaufgebot der Polizei und Feuerwehr ist im Einsatz.

Die Raiffeisen-Geschäftsstelle in Hofstetten mit dem Bankomat an der Ecke des Gebäudes. Google Maps

In den vergangenen Wochen haben Bankomatsprengungen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nun chlöpfte es erneut, wie die Kantonspolizei Solothurn gegenüber «32Today» bestätigt.

Kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch ist bei der Polizei eine Meldung eingegangen. Demnach habe es in Hofstetten-Flüh laut geknallt und Rauch steige auf. Die Polizei rückte umgehend mit einem Grossaufgebot aus, ebenso die Feuerwehr.

Ein Bankomat in Hofstetten-Flüh wurde gesprengt (hier ein Bild einer Sprengung in Oberentfelden). Brk News

Die Einsatzkräfte sind nach wie vor vor Ort. Derzeit läuft die Fahndung nach den Tätern.

Bankomat komplett zerstört – Polizei im Einsatz

Der Bankomat wurde bei der Sprengung komplett zerstört. Nach aktuellem Kenntnisstand waren an der Tat mindestens drei Personen beteiligt. Sie sind gemäss Angaben der Polizei mit einem kleinen weissen Auto in Richtung Mariastein geflüchtet.

Die Täter sind aber weiterhin auf der Flucht. Mehrere Polizeipatrouillen auch aus den umliegenden Kantonen sind im Einsatz.

Mehrere Bankomaten-Sprengungen im Kanton Solothurn

Die Bankomat-Sprengung in Hofstetten markiert den jüngsten Fall einer Serie, die bereits seit längerer Zeit andauert. So wurden im Kanton Solothurn mehrere Bankomaten gesprengt. Etwa in der Solothurner Weststadt, in Neuendorf oder

Die Solothurner Exklaven an der französischen Grenze und das Baselbiet sind offenbar besonders beliebt bei den Bankomaten-Räubern. Es wird vermutet, dass die Diebe über die Grenze von Frankreich in die Schweiz kommen. In der Vergangenheit wurde beispielsweise in Nuglar ein Bankomat gesprengt.