Fähigkeitszeugnisse Lehrabschlussfeier 2023 der Forstwarte/Forstwartin EFZ Die Abgängerinnen und Abgänger der Lehre zum Forstwart EFZ durften in der Basler St. Jakobshalle ihre Fähigkeitszeugnisse entgegennehmen.

QV-Feier der Forstwarte EFZ am 29. Juni 2023 in der Chornschüre der Bürgergemeinde Liestal - von links nach rechts: Liam Kos (Gast), Nicholas Cramm (Forstbetrieb Frenkentäler FBF), Leo Grimm (Forstbetrieb Leberberg), Simon Franz (Forstbetriebsgemeinschaft Laufental-Thierstein-West), Mario Recher (Forstbetrieb Frenkentäler FBF, 3. Rang mit Axt), Mirco Allemann (Forst Thal), Pascale Flück (Bürgergemeinde Aesch, 1. Rang mit Axt), Joris Joseph Mosimann (Forst Dünnerntal), Martin Häfelfinger (Zweckverband Forstrevier Sissach, 2. Rang mit Axt), Jan Müller (Forstbetrieb Schwarzbubenland), Mika Künsch (Forstbetrieb Bucheggberg), Nicolas Gass (Jenni-Holz AG), Fabio Kofmel (Forstbetrieb Wasseramt AG), Tobia Samuel Marti (Zweckverband Forstbetrieb Unterer Hauenstein), Luca Andri Moor (Forstbetrieb der Bürgergemeinde Solothurn), Raphael Tschan (Gast), Niclo Wassmer (Bürgergemeinde der Stadt Basel), Ken Huwiler (Arxhof, Staatliche Lehrbetriebe BL) Stefan Flury

16 Lernende aus den Kantonen Solothurn, Basel-Landschaft und Basel-Stadt konnten an der Diplomfeier ihre Fähigkeitszeugnisse entgegennehmen. Die Lehrabschlussfeier der Forstwarte EFZ fand Am 29. Juni 2023 in in der St. Jakobshalle Basel statt.

Im Anschluss an die offizielle Feier fand in der Chornschüre der Bürgergemeinde Liestal auf der Sichtern die brancheneigene Lehrabschlussfeier der OdA Wald BL/BS/SO statt.

Die drei besten Absolventen des Qualifikationsverfahrens erhielten je eine gravierte Axt. Pascale Flück (Bürgergemeinde Aesch), hat mit der Schlussnote 5,6 das beste Prüfungsergebnis erzielt. Bravo! Alle erfolgreichen Lernenden erhielten zudem ein kleines Präsent in Form eines Holz-Sackmessers.

Mit einem feinen Essen wurde die Lehrabschlussfeier kulinarisch abgerundet. Für die sehr gute Organisation, die finanzielle Unterstützung sowie das gewährte Gastrecht dankt die Geschäftsstelle OdA Wald BL/BS/SO der Bürgergemeinde Liestal bestens. Zudem der Raurica Holzvermarktung AG für den Sponsoring-Beitrag zu Gunsten der Lehrabschlussfeier, den Axt-Sponsoren (WbB, BWSO, FVbB, FPSO) und den Sackmesser-Sponsoren (AfWbB und AWJF).

Die OdA Wald BL/BS/SO gratuliert den erfolgreichen Absolventen zum Abschluss als Forstwart/in EFZ und zu den guten Ergebnissen und wünscht ihnen alles Gute und viel Zufriedenheit und Freude auf dem künftigen Berufsweg.