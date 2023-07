Fähigkeitszeugnis QV-Feier Zeichnerin/Zeichner EFZ Fachrichtungen Architektur und Ingenieurbau 33 Zeichnerinnen und Zeichner der Fachrichtungen Architektur und Ingenieurbau erhielten dieses Jahr im Solothurner Konzertsaal ihre Abschlusszeugnisse.

Am 30. Juni durften insgesamt 33 Zeichnerinnen und Zeichner der Fachrichtungen Architektur und Ingenieurbau anlässlich der Abschlussfeier im grossen Konzertsaal Solothurn das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) in Empfang nehmen.

Nach dem musikalischen Auftakt durch Marc Rossiers Ro’s Blue-Band, hiess Tomasz Remus, Präsident des Solothurner Berufsbildnerverbands SLZ, die jungen Berufsleute und ihre zahlreich erschienenen Verwandten und Bekannten sowie die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner im grossen Konzertsaal willkommen.

Thomas Schneider, Rektor der Gewerblich-industriellen Berufsfachschule Olten (GIBS) begrüsste anschliessend alle Anwesenden und nutzte die Gelegenheit in seinem Vortrag die gesellschaftliche Bedeutung der beruflichen Grundbildung in der Schweiz und deren Stellenwert innerhalb Europa beispielhaft zu präsentieren. Des Weiteren stellte er kurz die erlangten Schlüsselkompetenzen vor und zeigte neue Möglichkeiten auf dem Wege in die höhere Berufsbildung auf.

Die besten schulischen Leistungen während der gesamten Lehrzeit im Fachbereich Ingenieurbau wurden mit einem CHF 500 dotierten Preis der Firma BSB + Partner ausgezeichnet. Der diesjährige Preisträger hiess Lars Patrick Vögtlin dank eines Notenschnitts von 5.5. Thomas Schneider (Rektor GIBS Olten) dürfte die Urkunde im Namen der Berufsschule übergeben und gleichzeitig allen erfolgreichen Prüflingen seitens GIBS gratulieren.

Als eigentlicher Höhepunkt der Abschlussfeier folgte die Übergabe der Fähigkeitszeugnisse durch die beiden Chefexperten Beat Affolter und Benno Probst sowie die Preisverleihung für die drei besten Prüfungsarbeiten beider Fachrichtungen.

Die Absolventinnen und Absolventen haben sich mit einer herzlichen und den Fachlehrern sowie dem Publikum unter die Haut gehenden Rede bedankt. Im Anschluss an ihre Dankesrede überreichten die Lernenden beiden Fachlehrern die Geschenke.

Abschliessend dankte Tomasz Remus allen Anwesenden, welche die Lernenden auf dem vierjährigen Ausbildungsweg in den unterschiedlichen Funktionen unterstützt hatten. Den jüngsten Berufskolleginnen und -kollegen wünschte er alles Gute für die berufliche und private Zukunft und lud zum anschliessendem Apéro ein.