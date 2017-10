Mehrere tausend Diensttage leisten Truppen der Schweizer Armee jährlich für Unterstützungseinsätze zugunsten der Zivilbevölkerung. Zentral dabei: Das Zusammenspiel der Rettungstruppen mit den zivilen Blaulichtorganisationen muss funktionieren. Dass es das im Ernstfall tut, habe gerade wieder der Einsatz in Bondo im Bergell gezeigt, meint Brigadier Stefan Christen, der den Lehrverband Genie/Rettung kommandiert.

Um zu zeigen, wie das Zusammenspiel im Katastrophenfall funktioniert und wie es geschult wird, lud sein in Zuchwil stationiertes Kommando am Donnerstag auf den Waffenplatz in Wangen an der Aare. Gemeinde- und Kantonsvertreter, aber vor allem Verteidigungsattachés aus beinahe der ganzen Welt – von Deutschland, Italien, Frankreich bis zu den Vereinigten Staaten, Mexiko und Südkorea – verfolgten die Leistungsdemonstration.

Oberst im Generalstab Mark Eisenheer, Kommandant Rettungs-UOS/RS und Waffenplatzkommandant, schildert das Szenario: An verschiedenen Orten in Europa gab es Anschläge von «radikalen Elementen». Auch in der Schweiz kam es zu kleineren Anschlägen ohne grössere Wirkung in den Ballungszentren von Bern und Zürich. Bis heute: Im Raum Wangen an der Aare, aus einem Ortsteil mit Industrieansiedlungen, geht ein Notruf ein: Es gab eine Explosion, vermutlich eines Öl- oder Gastanks, eine unbekannte Flüssigkeit ist ausgetreten und in die Kanalisation gelangt.