«Es war eine schwierige Zeit»: Wie die Feiertage in den Altersheimen abgelaufen sind

Weil auch von den Grosseltern selbst ein nicht zu unterschätzendes Risiko ausgeht, wurde die Weihnachtsplanung im alten Jahr erschwert. Man musste sich gut überlegen, ob man die Grosseltern nach Hause holt oder sie im Heim besuchen geht. Viele Alters- und Pflegeheime im Kanton Solothurn haben den Angehörigen und Bewohnern jedoch die Entscheidung abgenommen, da ein Ausgangsverbot verhängt wurde.

Im Altersheim Wenigstein in Solothurn konnten die Bewohner in einer sogenannten «Telefonkabine» ihre Liebsten sehen und auch mit ihnen kommunizieren. Persönlicher Kontakt war jedoch nicht möglich.

«Es war eine schwierige Zeit», so der Heimleiter des Wengistein Hansruedi Moor. «Wir haben alles Erdenkliche getan, um die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage so angenehm wie möglich zu machen». Für Heiligabend und Silvester wurden Säle geöffnet, damit in der Gemeinschaft - wie gewohnt auf Abstand - gefeiert werden konnte. «Was auch gut funktioniert hat», so Moor.

Unüberbrückbare Probleme seien über die Feiertage nicht aufgetreten. «Dass die Angehörigen fehlen und es keinen persönlichen Kontakt gab, war die einzige Schwierigkeit», so Moor weiter.

«Kontakt war künstlich und befremdend»

Ähnlich wurde die Situation über die Feiertage im Alters- und Pflegeheim Bad-Ammannsegg geregelt. «Die Angehörigen konnten die Bewohner in einer Besucherzone treffen», wie der Heimleiter Daniel Sommer mitteilt. Ein physischer Kontakt war jedoch nicht möglich, da eine Glasscheibe die Bewohner von den Angehörigen trennte. «Es hat alles gut funktioniert, aber der Kontakt war natürlich trotzdem sehr künstlich und befremdend».

Damit im Heim trotzdem ein bisschen Feststimmung aufkam, wurde am 24. Dezember ein festliches Mittagessen mit Musik und Geschichten sowie ein Abendessen mit grosser Auswahlmöglichkeit organisiert.

Auch im Alterszentrum Baumgarten in Bettlach haben Feiern in den einzelnen Abteilungen für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Denn wie in vielen anderen Heimen konnten auch hier die Bewohner nicht nach Hause. Es gab jedoch Besucherboxen und die Angehörigen konnten sich für einen Spaziergang mit den Bewohnern anmelden.

Wie die Geschäftsführerin Monika Eichelberger auf Anfrage mitteilt, habe alles so funktioniert, wie es aufgegleist wurde. «Überraschenderweise wurden jedoch die Besucherboxen über die Feiertage weniger genutzt als sonst, dafür die Spaziergänge mehr».