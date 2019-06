> Frauenstimmrecht: Mit nur 145 Stimmen Differenz lehnten es die Solothurner Männer 1948 ab, dass Gemeinden den Frauen das aktive Stimm- und Wahlrecht in Schul- oder Gesundheits- und Fürsorgeanliegen geben durften. Ab 1952 konnten dann Kirchgemeinden Frauen mitbestimmen lassen. Auch 1968 noch lehnten die Solothurner das Frauenstimmrecht in Kantons- und Gemeindeangelegenheiten ab, bis dann 1971 das Frauenstimmrecht auch auf kantonaler Ebene kam. Auf Gemeindeebene gab es damit das Frauenstimmrecht jedoch noch nicht überall: Erst 1980 wurde es im ganzen Kanton obligatorisch. Steinhof und Eppenberg-Wöschnau wurden zur Einführung gezwungen.

> Diskriminiert: Lehrerin war zwar ein Beruf, in dem Frauen früh selbst für sich sorgen konnten. Diskriminiert aber wurden sie auch in diesem Bereich: Für Seminarabgängerinnen galt – anders als für ihre männlichen Konkurrenten – lange eine dreijährige Wartefrist, in denen sie sich nicht bewerben durften. Bis in die 1960er-Jahre hinein waren verheiratete Frauen als Lehrerin im Hauptamt nicht wählbar.