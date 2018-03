Am kommenden Mittwoch, sofern er auf der Traktandenliste so weit vorankommt, berät der Kantonsrat, wie demokratiepolitische Sündenfälle wie jener bei der Gemeindepräsidentenwahl in Niedergösgen vom letzten Jahr künftig verhindert werden sollen. Es ist zu befürchten, dass er sich dem halbbatzigen Lösungsvorschlag der Regierung anschliesst, der noch nicht einmal ausschliesst, dass sich eine Wahlfarce wie in Niedergösgen wiederholt.

Passiert ist Folgendes: Der Gemeindepräsident von Niedergösgen wurde letzten Mai faktisch abgewählt, ist aber bis heute in Amt und Würden – ohne demokratische Legitimation. Der Gemeindepräsident verpasste im ersten Wahlgang das absolute Mehr, die Mehrheit der Wähler hatte einen leeren Zettel eingelegt. Weil er als einziger Kandidat angetreten war und nach geltendem Recht für den zweiten Wahlgang keine neuen Kandidaturen gemeldet werden können, fand auch kein zweiter Wahlgang statt. Der Gemeindepräsident wurde als in stiller Wahl gewählt erklärt. Er allein hatte es in der Hand, sich mit dem Festhalten an der Kandidatur über den Wählerwillen hinwegzusetzen.

Das so etwas passieren kann, sei demokratiepolitisch unbefriedigend, ja sogar juristisch problematisch und erfordere eine Korrektur der Wahlgesetzgebung, anerkennt auch der Regierungsrat in der Beantwortung von verschiedenen Vorstössen. Sein Vorschlag: Es soll möglich sein, in solchen Fällen «ausnahmsweise» neue Kandidaturen für einen zweiten Wahlgang zuzulassen. Ganz einfach, Problem gelöst.

Von wegen. Man muss schon das Kleingedruckte lesen, der Regierungsrat will nämlich nicht etwa stille Wahlen bei Wahlen nach dem Majorzverfahren generell verhindern. Weder im ersten noch für einen zweiten Wahlgang. Denn es könnte ja sein, dass sich in einem Fall wie in Niedergösgen auch für einen zweiten Wahlgang, in dem das relative Mehr genügt, keine neuen Kandidaten melden. Dann würde eine einzige Stimme zur Wahl reichen. Die Durchführung eines zweiten Wahlgangs käme einer Farce gleich, so das Argument der Regierung. Das hat was. Aber wenn wie vorgesehen gerade mal zwei Tage eingeräumt werden, um neue Kandidaturen aus dem Hut zu zaubern, ist absehbar, was passiert: Faktisch ändert sich gegenüber der heutigen Regelung kaum etwas, ein Fall wie in Niedergösgen könnte sich jederzeit wiederholen. Und das wäre definitiv eine Farce. Gescheiter und demokratiepolitisch sauberer wäre wohl, bei einem Eklat wie in Niedergösgen gar nicht von einem zweiten Wahlgang zu sprechen, sondern innert einer vernünftigen Frist Neuwahlen anzusetzen, für die noch einmal das absolute Mehr gilt.