Eine 16-jährige Schwedin sorgt für Wirbel, weil sie für das Klima streikt. Im Kanton tun es ihr 300 Jugendliche während zweier Schulstunden gleich. Leser meinten in Kommentaren auf der Online-Plattform dieser Zeitung: Eine scheinheilige Aktion, die kaum etwas bewirkt. Die Jungen hoffen auf Veränderung – und fordern mehr politische Bildung an der Schule. Was eine Geschichtslehrerin der Kantonsschule Solothurn über die aktuelle Bewegung im Kanton und der politischen Bildung an der Schule sagt.

Vor einer Woche nahmen rund 300 junge Menschen am Solothurner Klimastreik teil. Was halten Sie davon?

Christa Meier: Das freut mich als Lehrperson für Geschichte und politische Bildung sehr. Ich finde es grundsätzlich – und gerade für die Jungen – wichtig, dass wir uns mit unserer Welt auseinandersetzen. Nur so kann unsere Demokratie funktionieren.

Nach dem Streik gab es einige Kommentare – Junge wollten nur die Schule schwänzen; Forderungen stellen ohne selbst etwas für das Klima zu tun. War die Aktion nur Lärm um nichts?

Es liegt nicht an uns Lehrpersonen, zu entscheiden, ob dieser Streik «richtig» oder «falsch» war. Es ist wichtig und richtig, dass sich die Jungen engagieren. Das gibt uns Lehrpersonen dann die Möglichkeit, solche Themen aufzugreifen und im Unterricht zu diskutieren – sie mit Themen abzuholen, die sie beschäftigen.

