Es gibt nicht in jedem Fall eine Busse, wenn man die Feuerwehrübung verpasst

Nach einem erstmaligen unentschuldigten Fernbleiben einer Feuerwehrübung wurde ein Mitglied der Feuerwehr Subingen mit einem Strafbefehl und einer Busse bestraft. Ohne Vorwarnung befand sich das Couvert im Briefkasten. Für den Feuerwehrkommandanten in Subingen ist die Rechnung absolut gerechtfertigt, denn so stehe es im Feuerwehrreglement. Seit Jahren sei das so geregelt und man behandle alle gleich.

Wie sieht die Handhabung dieses Gesetzes im Kanton denn aus? Welche Grundlage gibt es? Markus Grenacher, Feuerwehrinspektor der Gebäudeversicherung Solothurn sagt, das Büssen von Angehörigen der Feuerwehr und Zivilpersonen werde in der Gemeinde im Gemeindestrafrecht geregelt und vom Friedensrichter vollzogen. Jede Gemeinde erstelle ein Feuerwehrreglement, welches von der Gemeindeversammlung beschlossen und zudem vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt werde. Der Bussenkatalog mit den Verfehlungen sei praktisch in allen Reglementen enthalten. «Wenn ein Reglement besteht, gilt es dies auch zu befolgen», sagt Grenacher. Denn im Kanton Solothurn bestehe eine Feuerwehrdienstpflicht.

Jeder eingeteilte Angehörige der Feuerwehr habe die Möglichkeit innerhalb von drei Tagen, sich auch nach der nicht besuchten Übung zu entschuldigen.

Stadt Solothurn büsst auch

Boris Anderegg, Leiter des Amtes Feuerwehr und Zivilschutz und Oberstleutnant büsst seine Mannschaft der Feuerwehr Solothurn auch. Er gibt allerdings etwas mehr Spielraum. «Bei Fernbleiben einer Übung hat der Feuerwehrmann fünf Tage Zeit, sich dafür zu entschuldigen und das unentschuldigte Fernbleiben zu begründen», sagt Anderegg, ansonsten werde gebüsst. «Die Bestrafung ist grundsätzlich das gleiche System wie die Steuern. Wer die Steuern nicht macht, wird vom Steueramt gemahnt. So auch bei der Feuerwehr», erklärt Boris Anderegg die Situation.