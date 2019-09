Zwar ist noch immer nicht vollständig geklärt, ob bei der Kirschblütengemeinschaft in Lüsslingen-Nennigkofen illegale Drogen an Teilnehmer von Psycholyse-Seminaren abgegeben worden sind. Diese Vorwürfe stehen im Raum, seit ein Reporter des deutschen Fernsehsenders ARD 2015 mit versteckter Kamera ein Seminar in Lüsslingen besuchte und dort illegale Substanzen erhalten haben soll. In der Folge führte die Polizei Razzien durch.