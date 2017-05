Der am 12. März neu gewählte Solothurner Kantonsrat eröffnet heute Dienstag die Legislaturperiode 2017 bis 2021 traditionsgemäss mit einem öffentlichen ökumenischen Gottesdienst in Solothurn, heuer in der reformierten Stadtkirche. Danach gehts im Rathaus nach dem Eröffnungsritual mit Ansprachen und Vereidigung gleich mit Volllast los.

Als erstes Sachgeschäft wartet eine Änderung des Staatspersonalgesetzes auf das Parlament. Mit dieser soll dem Arbeitgeber das Recht eingeräumt werden, Arbeitnehmenden zu kündigen, wenn sie «eine zumutbare Umgestaltung ihres Anstellungsverhältnisses im Zusammenhang mit einer betrieblichen Reorganisation» ablehnen.