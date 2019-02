Das sind: wiederholte Tätlichkeiten, einfache Körperverletzung und Drohungen – jeweils zum Nachteil eines Familienmitgliedes. Rund die Hälfte dieser Fälle wird jeweils eingestellt. So gingen 2017 94 solcher Fälle bei der Staatsanwaltschaft ein – 56 wurden eingestellt. Wobei Mediensprecher Jan Lindenpütz betont, dass Verfahren 6 Monate nach der Sistierung wieder an die Hand genommen werden können, wenn es das Opfer so will. 41 weitere Fälle führten zu Anklagen oder Strafbefehlen, auf 5 wurde nicht eingetreten.

689 Fälle häuslicher Gewalt registrierte die Kantonspolizei Solothurn 2017. Drohungen, Schläge, Vergewaltigungen. Auch zwei Tötungsdelikte gab es im Kanton. 689 Fälle – das bedeutet einen ziemlichen Rückgang in der Statistik – und das «erstmals seit Jahren», wie es in der polizeilichen Kriminalstatistik heisst. 2016 kam es nämlich noch zu 850 Fällen (siehe auch Box «Rund 800 Fälle jährlich im Kanton»).

Laut Mediensprecher Bruno Gribi waren in 75 Prozent der Fälle Männer die Täter, Frauen die Opfer. Oft seien auch Kinder betroffen – «auch in den Fällen, in denen sie nicht selber direkt Opfer werden, sondern die häusliche Gewalt zwischen den Eltern miterleben».

Zu Drohungen kam es in 180 Fällen. Auch 29 einfache Körperverletzungen wurden registriert, zudem gab es zwei Tötungsdelikte. Gesamthaft gab es 2017 fast gleich viele Fälle wie noch 2012, damals waren es 681. In den Jahren dazwischen kam es zu deutlich mehr registrierten Straftaten.

689 Straftaten im Bereich häusliche Gewalt gab es im Jahr 2017 im Kanton Solothurn – das waren zumindest die von der Kantonspolizei Solothurn registrierten Fälle. Am häufigsten kam es zu Tätlichkeiten; und zwar in 291 Fällen. Dabei handelt es sich um Ohrfeigen oder leichte Schläge, die nicht zu gesundheitlichen Schäden führen.

Lernprogramm für Männer nach wie vor kaum besucht

«Häusliche Gewalt ist immer noch ein aktuelles Phänomen und Problem in unserer Gesellschaft», äussert sich Reto Steffen, Abteilungsleiter Sozialintegration und Prävention beim kantonalen Amt für Sicherheit, zur Thematik. Er liefert weitere Zahlen zum Thema: Nämlich wie viele Täter häuslicher Gewalt das Lernprogramm im Kanton Bern besuchen, welches der Kanton mitsubventioniert. An 26 Kursabenden sollen Männer lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Das Programm ist ein Teil des Gewaltpräventionskonzepts des Kantons Solothurn. Genutzt wird es aber – wie in den Vorjahren schon – kaum (wir berichteten mehrfach). Auch, weil sich das Programm nicht in jedem Fall eignet; so ist es eher Thema in Fällen von wiederholter Körperverletzung, nicht aber, wenn es um Drohungen oder Beschimpfungen geht.

Richter, Staatsanwaltschaft oder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden können Männer ins Programm einweisen. Im vergangenen Jahr passierte das in 6 Fällen. 2017 waren es 7 Teilnehmer aus dem Kanton.