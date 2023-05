Erstes Mal im Kanton Weniger Fleisch, mehr Protein: Das Seniorenzentrum Untergäu bekommt das Label für einen gesunden Mahlzeitendienst Das Seniorenzentrum Untergäu erhielt am Montag das Label «Fourchette verte senior@home» für ausgewogene Menüs im Mahlzeitendienst. Im Rahmen eines Pilotprojekts vergab der Kanton das Label zum ersten Mal. Das steckt dahinter.

Der Kanton Solothurn vergibt zum ersten Mal das Label «Fourchette verte senior@home» für gesundes Essen an einen Mahlzeitendienst. Von links nach rechts: Ralph Wicki (Leiter Seniorenzentrum Untergäu), Willi Hürlimann (Küchenchef), Susanne Schaffner (Regierungsrätin und Präsidentin «Fourchette verte») und Beatrice Liechti (Projektleiterin «Fourchette verte senior@home») in Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Mit dem Alter braucht man zwar weniger Energie, jedoch gleich viele Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiss. Das schreibt die Vereinigung «Fourchette verte» in ihrer Broschüre zum Label «Fourchette verte senior@home».

Aus diesem Grund ist laut «Fourchette verte» gesundes Essen bei Mahlzeitendiensten wichtig, weil die gelieferten Mahlzeiten für ältere Menschen eine wertvolle Quelle von Nährstoffen sind. Das findet auch der Kanton Solothurn und hat deshalb ein Pilotprojekt gestartet, um das Label «Fourchette verte senior@home» an Solothurner Mahlzeitendienste zu vergeben.

Während es andere «Fourchette verte»-Labels gibt, die für gesundes Essen zum Beispiel in Kitas vergeben werden, ist «Fourchette verte senior@home» spezifisch für Betriebe, die Menschen über 65 mit Essen beliefern. Für das Label müssen diese bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel, dass es pro Woche drei fleischlose Menüs gibt, aber auch dass diese Menüs genug Protein haben.

Zwei Solothurner Betriebe erfüllen die Voraussetzungen inzwischen: Das Seniorenzentrum Untergäu in Hägendorf und der Lebensgarten Biberist. Beiden wurde am Montag vom Kanton das Label überreicht.

Ein Menü mit dem Label «Fourchette verte» des Seniorenzentrums Untergäu: Sojabällchen mit Spätzli und Gemüse, ein Salat und eine Linsensuppe. Bild: Bruno Kissling

Regierungsrätin Susanne Schaffner an der Label-Übergabe im Seniorenzentrum Untergäu. Bild: Bruno Kissling

«Durch einen guten Mahlzeitendienst können ältere Menschen länger selbstständig bleiben», sagt Regierungsrätin Susanne Schaffner (SP) an der Übergabe des Labels im Seniorenzentrum Untergäu. Schaffner ist seit ungefähr zwei Jahren Präsidentin von «Fourchette verte» Schweiz und habe in dieser Zeit auch daran gearbeitet, die Finanzierung des Labels in der Deutschschweiz besser zu etablieren.

Lernen, mit weniger Fleisch zu kochen

Um das Projekt umzusetzen, hat der Kanton mit der Firma cleveress zusammengearbeitet, die auf Ernährungsberatung spezialisiert ist. Diese hat beide Betriebe darin geschult, ausgewogen zu kochen. Ein wichtiger Aspekt davon sei das Kochen ohne Fleisch. «Das ist im Moment ja der Trend. Aber vor allem Köche, die schon vierzig Jahre auf dem Beruf arbeiten, sind sich das nicht so gewohnt», erklärt Beatrice Liechti, Inhaberin von cleveress und Leiterin des «Foruchette verte»-Projekts in Solothurn.

Beatrice Liechti, Projektleiterin «Fourchette verte senior@home» im Kanton Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Auch Ralph Wicki, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Untergäu, spricht über das Kochen ohne Fleisch. Sie würden nun mit mehr pflanzlichen Produkten kochen, die das Protein im Fleisch ersetzten, zum Beispiel Bohnen, Linsen und Soja. «Indem man zu der Suppe in einem Menü Bohnen hinzufügt, kann man den Proteingehalt ganz einfach erhöhen», sagt Wicki.

Ohne Fleisch zu kochen, sei etwas teurer, aber das sei es ihnen wert: «Eine ausgewogene Ernährung trägt viel dazu bei, dass ein Mensch gesamthaft gesund ist. So geht es unseren Kunden besser und sie kommen länger allein zurecht. Das wünschen wir uns alle für sie.»

Der Geschäftsführer freut sich sehr über das Label: «Gesundes Essen war uns schon immer wichtig. Nun können wir das mit diesem Label auch nach aussen tragen.»

Eine Wahl zwischen zwei Menüs

«Fourchette verte» wird mit Testessen regelmässig überprüfen, ob das Seniorenzentrum Untergäu und der Lebensgarten Biberist die Kriterien des Labels noch erfüllen. Damit sie diese Prüfungen immer bestehen, werde das Seniorenzentrum Untergäu weiterhin mit einer Ernährungsberaterin zusammenarbeiten.

Manuela Meneghini, Gesundheitsamt, Abteilungsleiterin Gesundheitsförderung und Prävention. Bild: Bruno Kissling

Auf dem Menüplan des Mahlzeitendienstes gibt es nun aber nicht nur mit «Fourchette verte» gelabelte Menüs. Jeden Tag gibt es eine Auswahl: ein Menü mit dem Label, eines ohne. «Anders als Kinder in einer Kita sollen Senioren ja für sich selbst entscheiden und auch einmal sagen können ‹Heute will ich doch die Pommes›», sagt Manuela Meneghini vom Gesundheitsamt an der Übergabe.

Allen Senioren, die den Mahlzeitendienst in Anspruch nehmen, wurden aber Flyer gegeben, um sie auf die Vorteile der mit «Fourchette verte» zertifizierten Menüs hinzuweisen. «Man denkt ja vielleicht: ‹Ach im Alter soll man doch das Leben geniessen und essen, was man will›», sagt Beatrice Liechti von cleveress am Ende der Übergabe. «Aber das Leben geniessen heisst eben auch gesund leben – und dazu gehört eine gesunde Ernährung.»