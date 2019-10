Erster Zickenkrieg bei «Bachelor» sorgt für Tränen – und Solothurnerin mitten drin

Sonne, Meer, ein Strand auf Koh Samui und 21 Frauen, die «Bachelor» Patric Haziri kennenlernen möchten. Unter ihnen Yiankarla, Steffi, Ramona und Natalie aus dem Kanton Solothurn. Und so wollen sie überzeugen, wie sie erklären:

Ramona (22) aus Trimbach will Patric mit den schönsten grünen Augen betören

Steffi (23) aus Solothurn möchte als offene und direkte Person überzeugen, die sich stets treu bleibt. Zudem sei sie wandelbar.

Yiankarla (23) aus Grenchen will den Bachelor mit ihren dominikanischen Wurzeln und ihrem süssen Blick erobern.

Natalie (28) aus Solothurn möchte den Bachelor nicht nur mit ihrem Bizeps, sondern auch mit den inneren Werten überzeugen

Wer den «Bachelor» kennen lernen möchte, muss sich fürs erste Treffen aufbrezeln. Ramona macht sich lustig über ihre Zimmergenossinnen in ihren hautengen Kleidern. «Das sieht billig aus. Ich präsentiere meinen Hintern nicht. Der ist geheim für den Bachelor.» Die anderen lächeln das weg. «Es wird sich zeigen, ob der ‹Bachelor› auf Puppen, Schneewittchen oder heisse Latinas steht», so Yiankarla, die in der dominikanischen Republik geboren wurde und im Alter von neun Jahren in die Schweiz kam. Die Mutter eines vierjährigen Sohnes ist überzeugt von sich, wackelt im blauen Kleidchen mit dem Hintern und dem Vorbau und zeigt ein strahlendes Lächeln. Yiankarla sei sehr direkt, schätzt Ramona ihre Konkurrentin ein. Sie habe aber das lateinische «Billig-Temperament», das ihr so gar nicht gefalle. Muss es aber auch nicht. Schlussendlich ist es der «Bachelor», der entscheidet.