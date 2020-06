Erneut rote Zahlen und politischer Gegendwind: Solothurner Spitäler AG in schwieriger Lage

Schon heute steht fest: Die soH wird 2020 ohne eine finanzielle Abgeltung für die Kosten und Mehraufwendungen in der Coronakrise keine schwarzen Zahlen schreiben können. CEO Martin Häusermann zeigte auf, dass die Massnahmen zu einer «massiven Ergebnisverschlechterung» führen werden.

Konkret: In der ersten Phase des Lockdown (17. März bis 26. April) lagen die Ertragsausfälle pro Woche durchschnittlich bei 4,5 Mio. Franken, die Mehrkosten bei rund 5 Mio. Franken. Und auch nach der sukzessiven Wiederaufnahme des normalen Spitalbetriebs seit dem 27. April konnten die Leistungen nicht auf das Niveau vor der Krise heraufgefahren werden. Im Gegenteil: Das kantonal verordnete Schutzkonzept, aber auch die Vorsicht bei der Bevölkerung, sich in Spitalpflege zu begeben, führten zu einem «gravierenden Leistungsrückgang».

Auch wenn noch nicht im Detail absehbar ist, wie hoch die Ausfälle Ende Jahr sein werden, so steht doch schon heute fest: Für die soH wird 2020 auf der Basis der Vorjahreszahlen ein finanzieller Schaden von rund 62 Mio. Franken resultieren. Dies, nachdem bereits die bisherigen Ertragsausfälle und die zusätzlichen Kosten das Ergebnis um 42 Mio. Franken verschlechtern.

Verwaltungsratspräsidentin Verena Diener brachte denn auch deutlich zum Ausdruck, dass das Unternehmen von Bund und Kanton sowie den Krankenversicherungen die Übernahme von rund 60 Mio. Franken des erwarteten finanziellen Schadens übernehmen müssten. Der Alleinaktionär Regierungsrat wurde laut Diener über die Situation bereits ins Bild gesetzt. Konkrete Anträge der soH gibt es allerdings noch nicht.

Erfreulicher sind da die Leistungszahlen 2019: Die Zahl der stationären Patientinnen und Patienten stieg um beachtliche 2 Prozent, jene der ambulanten Patienten um 5,2 Prozent. Gesamt wurden in den drei Akutspitälern 30'240 Patienten stationär behandelt. Die Zahl der ambulanten Fälle lag bei 192 325. In den Psychiatrischen Diensten lagen die akutstationären Austritte 0,8 Prozent höher als im Vorjahr.

Nach wie vor ist die soH mit Abstand die grösste Arbeitgeberin im Kanton: Sie beschäftigte im vergangenen Jahr 4173 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren 424 befanden sich Ende Jahr in einer Aus- oder Weiterbildung. Der Frauenanteil beträgt 77 Prozent, 61 Prozent arbeiten in Teilzeit. Und noch zwei interessante Zahlen: In 11'753 Einsätzen haben die Rettungsfahrzeuge 375'000 Kilometer zurückgelegt. Und in den Restaurants wurde insgesamt 458'215 Menus zubereitett. (bbr.)