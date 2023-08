Ermittlung verschwiegen Musste der neue Solothurner Kantonsarzt das Strafverfahren gegen ihn bei der Bewerbung erwähnen? So klar scheint der Fall nicht Die Berner Strafverfolger ermitteln gegen Arzt und Bodybuilder Samuel Iff. Ob er dies im Bewerbungsprozess gegenüber dem Kanton Solothurn verschweigen durfte, ist strittig. Fest steht: Die Sache dürfte ein politisches Nachspiel haben.

«Mens sana in corpore sano» – ob Samuel Iff die Redewendung kennt, nach der ein gesunder Geist in einem gesunden Körper steckt, ist nicht bekannt. Das Lateinobligatorium fürs Medizinstudium wurde längst abgeschafft.

Sicher ist, dass der neue Solothurner Kantonsarzt die Frage nach einem fitten Körper auf seine Art interpretiert. Als «Dr. Pump» bietet er für das Psychiatriezentrum Münsingen medizinische Beratungen an, auf Fotos in sozialen Medien zeigt der Bodybuilder seinen muskelbepackten Oberkörper. In der Szene ist er als «BBDoc» bekannt.

Samuel Iff sollte Anfang Mai Solothurner Kantonsarzt werden. zvg

Drei Tage, nachdem Iff als Nachfolger von Kantonsärztin Yvonne Hummel vorgestellt worden war, ist bekannt geworden, dass die Berner Strafverfolgungsbehörden gegen ihn ermitteln. Laut der «Sonntags-Zeitung» steht er im Verdacht, verbotene Mittel zur körperlichen Leistungssteigerung verschrieben zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung seien Dokumente und Geräte beschlagnahmt worden.

Auch vom aktuellen Arbeitgeber, dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), hätten die Behörden Daten erhalten. Dagegen wehrte sich Iff rechtlich, mit einer Beschwerde unterlag er aber vor Bundesgericht.

Nachdem der neue Arbeitgeber offenbar im Zuge von Zeitungsrecherchen von den Vorgängen erfahren hatte, hat der Kanton personalrechtliche Massnahmen eingeleitet. Das Vertrauensverhältnis sei «massiv geschädigt», teilte die Staatskanzlei mit. Iff bestreitet die Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Offenbarungspflicht bei Bewerbungen stark eingeschränkt

Stellt sich die Frage, warum der Kanton im Bewerbungsverfahren nicht auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und ob Referenzen eingeholt wurden. Weder von Regierungsrätin Susanne Schaffner, die dem Innendepartement vorsteht, noch vom Chef des Gesundheitsamts gibt es dazu weitere Informationen. Man gewähre Iff das rechtliche Gehör, verweist Peter Eberhard auf das laufende Verfahren.

Susanne Schaffner. Bruno Kissling

Beim aktuellen Arbeitgeber, dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), verweist man auf den privaten Charakter der Angelegenheit, die nicht in Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit stehe.

«Schlicht und einfach: Nicht erfüllt!»: Mit gewisser Lakonik kommentierte der FDP-Fraktionschef im Kantonsrat, Markus Spielmann, die kurze Amtsdauer von Yvonne Hummel sowie die aktuellen Vorkommnisse um den designierten Nachfolger. Spielmann stellt die Frage nach dem Anstellungsprozedere bei der Besetzung von Kaderstellen in der Kantonsverwaltung.

Markus Spielmann, FDP-Kantonsrat und Jurist. Bruno Kissling

Seiner Meinung nach müsste es Mechanismen geben, mit denen der Kanton als Arbeitgeber auf hängige Strafverfahren oder andere Ungereimtheiten in der Vita eines Bewerbers aufmerksam wird. «Es erstaunt mich, dass dies offenbar nicht der Fall ist und kein entsprechender Anforderungskatalog besteht.» Es sei kein Geheimnis gewesen, in welcher Szene der neu gewählte Kantonsarzt verkehre.

Stellt sich die Frage, ob Iff die Strafuntersuchung, die die Staatsanwaltschaft gegen ihn führt, von sich aus hätte erwähnen müssen. Grundsätzlich habe man in einem Bewerbungsgespräch das Recht, ein hängiges Strafverfahren zu verschweigen, sagt Spielmann. Nicht nur dies, ein Kandidat dürfe auf eine entsprechende Frage sogar die Unwahrheit sagen, so der Jurist mit Anwaltskanzlei in Olten.

Anders gelagert sein könnte die Sache, wenn ein Verfahren direkt mit dem Job zusammenhängt, sprich: wenn die Arbeit, im Fall einer Verurteilung, nicht ohne Einschränkung ausgeübt werden kann. Im Fall des kantonsärztlichen Dienstes, der unter anderem für die Gesundheitsförderung und Prävention zuständig ist, hätte es womöglich eine Deklarationspflicht gegeben, so Spielmann. Er könne sich gut vorstellen, dass der Fall im Kantonsrat zu reden geben dürfte.

Etwas Licht ins Dunkel bringt Urs Hammel, Chef des kantonalen Personalamts, ohne sich zum konkreten Fall zu äussern. Eine Pflicht zum Einholen von Referenzen habe der Arbeitgeber in einem Bewerbungsprozess nicht. Eine einheitliche Handhabe dazu gebe es beim Kanton nicht.

Urs Hammel, Chef Personalamt Kanton Solothurn. Tom Ulrich

Nicht eindeutig sei die Rechtsprechung in der Frage nach der Auskunftspflicht. «Es hängt stark vom Einzelfall und vom Zusammenhang mit dem Job ab, auf den man sich bewirbt», sagt Hammel. Fest stehe: Die Offenbarungspflicht eines Stellenbewerbers sei stark eingeschränkt. In begründeten Fällen, also, wenn Fragen zu weit gehen, könne man die Auskunft verweigern.

Ob Samuel Iff seine Stelle wie geplant im Mai antritt, ist fraglich. Wann der Regierungsrat über den Fall informiert, steht laut Gesundheitsamtschef Eberhard noch nicht fest.