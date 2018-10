Im Kanton Solothurn musste vom Donnerstag bis Montagmorgen eine Zunahme von Einbruchversuchen und vollendeten Einbrüchen festgestellt werden, schreibt die Kantonspolizei. Betroffen waren vor allem Einfamilienhäuser und Restaurants. Es gingen rund zwei Dutzend Meldungen bei der Alarmzentrale ein. Die in der Regel bandenmässig organisierten Einbrecher waren mehrheitlich in den frühen Abendstunden und in der Nacht aktiv. Die Kantonspolizei Solothurn hat ihre Präsenz durch vermehrte Patrouillentätigkeit entsprechend erhöht.

Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbrecher