Erfolg an WM Solothurner E-Mountainbikerin Nathalie Schneitter gewinnt WM-Bronze Die 36-jährige Solothurnerin fährt an der Weltmeisterschaft in Les Gets (FRA) auf den dritten Rang. Gold geht ebenfalls an eine Schweizerin: Vorjahressiegerin Nicole Göldi konnte ihren Titel verteidigen. Silber holt sich Justine Tonso aus Frankreich.

Nathalie Schneitter an der WM 2020 im österreichischen Leogang, wo sie bereits Bronze holte. Keystone

An der WM im französischen Les Gets gewinnt Nathalie Schneitter am Freitag im Rennen in der Disziplin E-Mountainbike die Bronzemedaille. Im Ziel betrug der Rückstand auf Siegerin und Landsfrau Nicole Göldi 1:25 Minuten. Auf die zweitplatzierte Justine Tonso (FRA) fehlten der 36-jährigen Solothurnerin rund zehn Sekunden.

Die Schweizer Delegation kann an der Mountainbike-WM bisher auf erfolgreiche Wettkämpfe zurückblicken. Die Bronzemedaille von Schneitter war bereits das sechste Edelmetall für eine Fahrerin oder einen Fahrer aus der Schweiz. Joris Ryf erweiterte danach mit seinem dritten Rang im E-Rennen der Männer die Ausbeute um eine weitere Medaille.

Für Schneitter, die in Lommiswil aufgewachsen ist und nun in Rüttenen wohnt, ist es nach 2019 (Gold) und 2020 (Bronze) bereits die dritte WM-Medaille in der noch jungen Disziplin seit sie vor drei Jahren auf dem E-Mountainbike ihr Comeback gegeben hat. Schneitter gehörte bereits jahrelang zu den besten Mountainbikerinnen des Landes, bevor sie 2016 ihren (vorläufigen) Rücktritt vom Profisport bekannt gab. (maf)