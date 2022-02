Entscheid vom Kanton Ab Montag keine Masken mehr an Solothurner Volksschulen, Tests werden freiwillig Ab Montag, 21. Februar wird die Maskenpflicht an Solothurner Volksschulen aufgehoben. Auch allgemeine Beschränkungen des Unterrichts entfallen und die Teilnahme an den repetitiven Tests wird freiwillig.

Masken sind nicht mehr obligatorisch. Kenneth Nars

Der Kanton Solothurn fährt ab Montag die Corona-Schutzmassnahmen an den Schulen weiter zurück. Man habe festgestellt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen meist gering und schwere Erkrankungen selten waren. Die entsprechende Verfügung wird aufgehoben, wie Regierungsrätin Susanne Schaffner und Kantonsärztin Yvonne Hummel am Freitag entschieden.

Masken nicht mehr obligatorisch

Die Maskenpflicht wird per Montag, 21. Februar daher aufgehoben. Auch weitere Beschränkungen des Unterrichts entfallen: etwa im Musik- oder Sportunterricht sowie in Schul- oder Sportlagern. Es sei jedoch weiterhin wichtig, Kinder und Lehrpersonen mit Symptomen zu testen und Infizierte zu isolieren, so das Volksschulamt in der Mitteilung vom Freitag.

Regierungsrätin Susanne Schaffner Hanspeter Bärtschi / SZ

Testen weiter möglich, aber freiwillig

Der allgemeine Nutzen des repetitiven Testens an Schulen sei mit der Aufhebung der Quarantänepflicht geringer geworden. Bei der Früherkennung infizierter Personen seien die Test jedoch weiterhin hilfreich. Bis Ende März bleiben die repetitiven Tests daher an allen Primar- und Sekundarschulen als Dienstleistung erhalten – wer sich testen lassen will, kann das also weiterhin.

Dadurch werde der Selbstschutz gestärkt, so das Amt. Und nicht zuletzt Risikopersonen könnten so nach wie vor von Ansteckungen mit dem Corona-Virus geschützt werden.