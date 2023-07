Energiewende Grossauftrag für die Zuchwiler Helion: Sie wird Autobahnraststätten im Tessin und Graubünden mit Solaranlagen bestücken Um eine sichere Stromversorgung auch im Winter zu gewährleisten, will der Bund Solaranlagen entlang von Autobahnen und auf Raststätten bauen lassen. In die Kränze kommt auch die Zuchwiler Helion.

Der Helion-Hauptsitz in Zuchwil. Bild: Hanspeter Bärtschi

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist klar: Dass Energie, insbesondere Strom, quasi unbegrenzt verfügbar ist, ist keineswegs selbstverständlich. Um auf die drohende Energiekrise zu reagieren, hat der Bund unter anderem Solaranlagen entlang der Autobahnen und auf den Raststätten ins Auge gefasst.

Bei insgesamt 450 Projekten (350 Lärmschutzwände und 100 Raststätten) dürfen Private Solaranlagen bauen. Die Fläche wird ihnen vom Bund kostenlos zur Verfügung gestellt, den hergestellten Strom dürfen (respektive müssen) die jeweiligen Firmen selbst vermarkten.

Ende 2022 konnten sich Firmen darum bewerben, nun hat das Bundesamt für Strassen Astra die Zuschläge erteilt. In die Kränze kommt auch die Zuchwiler Helion. Zusammen mit den Firmen Energie 360° und Basler & Hofmann konnte sich die Helion rund einen Viertel der 450 Projekte sichern.

Den Zuschlag hat Helion insbesondere für verschiedene Raststätten in den Kantonen Graubünden und Tessin erhalten. Dort soll spätestens ab 2030 eine Energiemenge von 14 GWh produziert werden. «Damit werden wir Strom für 80 Millionen Autokilometer produzieren und so einen aktiven Beitrag an die Elektrifizierung der Mobilität leisten können», wird Helion-CEO Noah Heynen in einer Mitteilung zitiert.

Schweizweit sollen mit diesen rund 450 Projekten zwischen 120 und 150 GWh Solarstrom bereitgestellt werden. Gemäss einer Studie der Zürcher Fachhochschule ZHAW ist damit das Potenzial aber bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Studie beziffert das Potenzial auf bestehenden Infrastrukturen (Strassen, Parkplätzen, Autobahnböschungen) auf 10,3 TWh, was der Hälfte der Stromproduktion aller Schweizer Kernkraftwerke entspricht.