Energiepodium In einem Punkt ist man sich einig: Die Mangellage sollte unbedingt verhindert werden können Auf Einladung mehrerer SVP-Ortsparteien diskutierte ein Podium in Zuchwil über die drohende Energiekrise. Klar wurde dabei vor allem, dass sehr Vieles nach wie vor unklar ist.

Philippe Kohl, Noah Heynen, Christian Imark und Moderator Lucien Fluri im Zuchwiler Bürgersaal. José R. Martinez

Die durch Russland provozierte europaweite Gasknappheit bringt das Thema einer möglichen Strommangellage zurzeit in aller Munde. Auch das Thema eines Podiums der SVP-Ortsparteien Zuchwil, Solothurn, Kriegstetten und Biberist lautete: «Energienotstand Schweiz warum?».

Dass der Zuchwiler Bürgersaal am Donnerstagabend gut gefüllt war, ist kein Wunder. So ging es um die Folgen einer möglichen Energiekrise sowie etwaige Massnahmen dagegen. «Wie ernst ist die Lage wirklich oder ist alles nur Panikmache?» Mit dieser Frage eröffnete Vanessa Meury, Präsidentin der Jungen SVP des Kantons Solothurn, den Anlass. Für sie ist die misslungene Energiestrategie 2050 die Ursache der aktuellen Lage.

«Alle Hebel müssen in Gang gesetzt werden»

«Die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie ist auf Energie angewiesen», erklärte Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Branchenverbands Swissmem, in einem Inputreferat. In jenen Branchen seien Gas und Strom die Hauptenergieträger. «Unterbrüche bei Gas und Strom hätten Produktionsunterbrüche zur Folge», erklärte Kohl. Damit drohe der Schweizer sowie der ganzen europäischen Wirtschaft ein grosser Verlust an Marktanteilen. «Es müssen alle Hebel in den Gang gesetzt werden, um eine Energiemangellage abzuwenden.»

Bezüglich der Energiezukunft positionierte sich Kohl klar: «Die Energiestrategie 2050 ist nicht krisenresistent.» Das Ziel einer klimaneutralen Schweiz bis 2050 unterstütze Swissmem jedoch. Trotzdem ist für ihn klar: «In Zukunft braucht es alle nicht fossilen Technologien.»

Im anschliessenden, von Lucien Fluri, Co-Chefredaktor dieser Zeitung, moderierten Podium legten neben Kohl auch Helion-CEO Noah Heynen und SVP-Nationalrat Christian Imark ihre Erwartungen dar.

Sehr vieles bleibt weiter unklar

Imark beurteilte zu Beginn die verschiedenen Einflüsse auf die nationale Versorgungslage im Winter: «Wie viel Gas kann die Schweiz importieren? Wie viele Reaktoren der französischen Kernkraftwerke sind bis im Winter wieder am Netz? Wie kalt wird es im Winter? All diese Komponenten sind unklar.» Versorgungsunterbrüche wären laut Imark das Worst-Case-Szenario. Bundeshilfen würden in diesem Fall nötig.

«Doch unklar ist, wie wahrscheinlich dies ist», ergänzte ihn Kohl. Wegen der hohen Abhängigkeit vom Ausland schätzt er Unterbrüche bei der Gasversorgung als wahrscheinlicher ein.

Auf der Suche nach einem Schuldigen klafften insbesondere die Meinungen von Heynen und Imark weit auseinander. Imark beschuldigte die Schafferinnen und Schaffer der Energiestrategie 2050. Heynen hingegen meint, dass die Situation auch ohne diese Strategie eingetroffen wäre.

Wie gross ist das Potenziel der «Erneuerbaren»?

Dass erneuerbare Energieträger und insbesondere Fotovoltaikanlagen jemals genügend Strom produzieren, um eine Stromknappheit zu verhindern, glaubt Imark nicht. «Zu klein ist im Winter ihr Potenzial.»

Heynen schätzt dies anders ein: «Heute ist gerade mal rund ein Prozent alles Hausdächer mit einer Fotovoltaikanlage versehen.» Das Potenzial der ungenutzten Flächen sei riesig und reiche deshalb auch im Winter aus. Dies würde die Abhängigkeit vom Ausland minimieren. Doch auch bei den Lösungen für den sommerlichen Stromüberschuss fand man sich nicht.

Ob schön oder nicht: Alle Beteiligten rechnen damit, dass die Schweiz kurzfristig auf Gaskraftwerke angewiesen sein wird. «Denn Gaskraftwerke können innerhalb kurzer Zeit ein- und ausgeschaltet werden», so Imark. So könne man während bestimmter Zeiträume die Stromproduktion erhöhen.

Längerfristig braucht es laut Heynen alle Technologien. «Alles eben, was das Klima nicht zerstört.» Ob dazu aber auch Kernkraftwerke gehören oder nicht, ist die nächste Frage. Zumindest Kohl und Imark plädieren dafür. «Der Bau eines neuen Kernkraftwerks ist sicherlich ein langfristiges Projekt», so Imark. Denn man müsse eine optimale Lösung zwischen Umweltschutz und sicherer Energieversorgung finden, für die der Staat verantwortlich sei.