Energienotstand Solothurner Gasversorger wehren sich gegen Kritik von Pirmin Bischof: «Das ist irreführend» Mitte-Ständerat Pirmin Bischof hatte die Solothurner Stadtwerke kritisiert: Sie hätten kein Interesse, vom Gas wegzukommen, würden sie damit doch hohe Gewinne erzielen. Nun folgt die Retourkutsche der Stadtwerke von Grenchen, Solothurn und Olten.

Braucht es einen Zwang im Kanton Solothurn, um Gasheizungen zu ersetzen? zvg

Was passiert im Kanton Solothurn, wenn uns das Gas ausgeht? Insbesondere in den drei Städten würde es Probleme geben – wird dort doch mehrheitlich mit Gas geheizt. Am Montag kamen in dieser Zeitung verschiedene Solothurner Energiepolitiker aus dem Bundesparlament zu Wort, um ihre Lösungen darzulegen.

Für Mitte-Ständerat Pirmin Bischof war klar: Die einzige Lösung sei, sämtliche Gasheizungen zu ersetzen, sobald sie ihre Lebensdauer erreichen. Notfalls brauche es einen Zwang. Denn die Stromversorger hätten kein grosses Interesse, vom Gas wegzukommen, würden sie damit doch hohe Gewinne erzielen.

Pirmin Bischof, Ständerat Die Mitte. Hanspeter Bärtschi

Nun folgt die Retourkutsche der Versorger. Die drei Stadtwerke im Kanton (a.en in Olten, SWG in Grenchen und Regio Energie in Solothurn) haben eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. Darin sollen «teilweise falsche Fakten richtiggestellt werden». Bischof erwähnen sie zwar nicht namentlich, sie reden von «einzelnen politischen Exponenten». Doch ihre Bemerkungen beziehen sich samt und sonders auf Aussagen des Stadtsolothurner Ständerats.

Stadtwerke waren nicht tatenlos

So sei die Aussage, dass man kein grosses Interesse habe, vom Gas wegzukommen, «irreführend und bedarf Klärung». Sämtliche Stadtwerke hätten sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Erdgas zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien (Fernwärme, erneuerbaren Strom und erneuerbares Gas) zu ersetzen.

Auch habe man schon konkrete Massnahmen umgesetzt. Zum Beispiel das Fernwärmenetz ausgebaut, auch im Gasgebiet. «Man hat dort bewusst den Verlust von Gasheizungen in Kauf genommen.» Weiter erwähnen die Versorger den Aufbau von Energieberatungsabteilungen, das Angebot von Fotovoltaikanlagen und das Investieren in Biogasanlagen.

Die drei Stadtwerke im Kanton Solothurn: a.en in Olten, SWG in Grenchen und Regio Energie in Solothurn. Bruno Kissling, Andreas Toggweiler, Hanspeter Bärtschi (Montage: Christoph Krummenacher)

Zum Thema Zwang, Gasheizungen zu ersetzen, schreiben die Versorger: «Gasheizungen sind nicht per se klimaschädlich oder fossil, diese können auch mit erneuerbarem Gas betrieben werden.» Man würde das Problem so nicht lösen, sondern nur verlagern. Nämlich in Richtung Strom und so das Problem der Winterstromlücke zusätzlich verschärfen.

Wieso gibt es keine Gasspeicher?

Weiter hatte Bischof kritisiert, es sei fahrlässig, dass die Versorger in der Schweiz keine Gasspeicher gebaut hatten. Ob man sich im Ausland die benötigten Speicherkapazitäten sichern könne, sei zudem höchst unsicher.

Auch hier widersprechen die Stadtwerke. Im Kanton Solothurn habe man etwa Gasröhrenspeicher gebaut. Diese sind jedoch klein und dienen hauptsächlich dem Tagesausgleich. Dass es keine grösseren Speicher in der Schweiz gebe, daran sei man zudem nicht selbst Schuld: «Ein grosser, nationaler Speicher wäre in der Vergangenheit weder politisch noch wirtschaftlich realisierbar gewesen.»

Zudem betonen die Werke, dass man in Frankreich einen ersten Speicher in der Höhe von 1,5 Terawattstunden gebucht habe. Der Winterbedarf sei zudem praktisch eingedeckt. Wobei natürlich offen ist, ob das Gas in den französischen Tanks den Weg in die Schweiz auch tatsächlich findet, wenn auch in Frankreich das Gas knapp werden sollte.