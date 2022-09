Energiekrise Vorstösse im Solothurner Kantonsrat: Die Regierung soll Licht ins Dunkel bringen Explodierende Energiepreise, drohende Mangellagen. Im Kantonsrat sieht man Handlungsbedarf auf kantonaler Ebene.

Stromunterbrüche sind auf jeden Fall zu verhindern, fordert die Politik. Nadia Schärli

Was wird auf kantonaler Ebene unternommen, um drohenden Engpässen in der Gas- und Stromversorgung zu begegnen? Der Regierungsrat dürfte dazu bereits in der laufenden Kantonsratsession nächste Woche und auch in der nächsten Session im November wieder Rechenschaft ablegen müssen.

Es wurden mehrere Vorstösse eingereicht, für die dringliche Behandlung verlangt wird. So neben der von der SP bereits angekündigten Interpellation eine weitere der Mitte-Fraktion. Darin geht es vor allem um die massiven Unterschiede bei den Strompreisen, weil manche Energieversorger ihren Bedarf langfristig gedeckt haben und andere kurzfristig einkaufen. Die Mitte-Fraktion will wissen, welche Möglichkeiten die Regierung sieht, um der massiven Ungleichheit entgegenzuwirken.

Strassenbeleuchtungen abschalten?

Auch bei dringlicher Behandlung erst in der nächsten Session zu entscheiden wäre über einen Auftrag der Mitte-Fraktion: Der Regierungsrat soll sich in Zusammenarbeit mit dem Verband der Einwohnergemeinden dafür einsetzen, dass Strassenbeleuchtungen zeitweilig ausgeschaltet oder zumindest stark gedimmt werden. Jede Kilowattstunde zählt, habe Bundesrat Parmelin doch treffend gesagt, heisst es dazu.

Ein weiterer überparteilicher Auftrag verlangt, dass die Regierung zusammen mit Grossverbrauchern im Kanton unabhängig vom Bund aktiv nach Lösungen sucht, um temporäre Stromunterbrüche zu verhindern. Diese Stufe des Notfallplans dürfe nicht ausgerufen werden, «das wäre ein Versagen von Verwaltung und Politik», so Kantonsrat Simon Michel (FDP, Solothurn).