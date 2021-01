«Endlich eine gesamtschweizerische Lösung» - so reagiert die Solothurner Wirtschaft auf Bundes-Entscheid

Seit Ende Dezember haben sie zu: Alle Läden, die keine Artikel für den täglichen Gebrauch verkaufen. So war das zumindest im Kanton Solothurn. In Zürich oder Bern gab es die Regelung nicht. Am Mittwoch hat nun der Bundesrat beschlossen, dass Einkaufsläden schweizweit geschlossen werden müssen.

Man sei froh, dass der Kanton Solothurn nun "keine Insel mehr" sei, kommentiert Andreas Gasche, Geschäftsleiter des kantonalen Gewerbeverbandes den Entscheid. Für die Branche sei es wichtig, dass es eine gesamtschweizerische Lösung für die Läden gebe - "sonst kaufen die Leute einfach anderswo ein". Von Seiten Handelskammer fügt Daniel Probst zudem an, es sei nun wichtig, dass der Kanton auch künftig kein "Sonderzügli fährt" - nicht noch weitere Massnahmen im Alleingang beschliesse. Das mache aus epidemiologischer Sicht keinen Sinn - und würde der Wirtschaft nur weiter schaden.

Aus Solothurner Sicht können die neuen Massnahmen tatsächlich als liberaler beurteilt werden: Neu ist nämlich vorgesehen, dass Läden wie Tankstellenshops am Sonntag nicht mehr geschlossen sein müssen; auch ist der Ladenschluss um 19 Uhr nicht mehr vorgesehen. Das stellt im Vergleich zur heutigen Situation gar eine leichte Lockerung dar.