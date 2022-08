Ende der Stadtpolizei Die Stadt Grenchen schafft ein Polizeiinspektorat Der Grenchner Gemeinderat hat beschlossen, für die Stadt ein neues Polizeiinspektorat zu gründen. Dieses soll sich um die verbleibenden Aufgaben der Stadtpolizei kümmern, welche Ende Jahr aufgelöst wird.

Hôtel de Ville: Das neue Polizeiinspektorat wird im Grenchner Stadthaus eingerichtet. Andreas Toggweiler

Wenn auf den 1. Januar 2023 die Grenchner Stadtpolizei in die Kantonspolizei Solothurn integriert wird, gehen nicht alle Aufgaben in Kantonshände über. Einige der Aufgaben, die bisher die Stadtpolizei verantwortete, bleiben in Grenchen. Deshalb schafft die Stadt ein Polizeiinspektorat.

Der Gemeinderat hat dafür 500 Stellenprozente bewilligt. Das Polizeiinspektorat soll neben der Öffentlichen Sicherheit, der Verwaltungs- und Gewerbepolizei und dem Bereich Verkehr und Verkehrsmassnahmen auch den Ambulanz- und Rettungsdienst sowie die Einwohnerkontrolle beinhalten. Die Bereiche Feuerwehr und Zivilschutz bleiben unverändert.

Die Stadtpolizei Grenchen wird Ende 2022 aufgelöst und in die Kantonspolizei Solothurn integriert. Hanspeter Bärtschi

Bei der Ausgestaltung und der Namensgebung habe die im Kanton Bern bei der Auflösung der Stadt- und Gemeindepolizeikorps angewandte Praxis als Vorbild gedient, schreibt die Stadt Grenchen in der Medienmitteilung. Das Polizeiinspektorat werde die Büros im Stadthaus im 3. Stock beziehen und direkt dem Stadtpräsidenten unterstellt sein.

Alle Stellen konnten besetzt werden

Bereits konnten alle Stellen besetzt werden. Demnach können die beiden Stellen Fachverantwortung Verkehr (100%) und Fachverantwortung Administration + Finanzen (50%) durch zwei Mitarbeitende des städtischen Polizeikorps besetzt werden. Die Leitung des Polizeiinspektorats (100%) sowie die Fachverantwortung Verwaltungs- und Gewerbepolizei (100%) und die Sachbearbeitung Marktwesen/Parkuhren (60%) werden mit externen Personen besetzt. Der Stellenetat beträgt damit 410%.