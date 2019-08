Schweizweit wurden die Namen Emma und Liam am meisten an neugeborene Mädchen und Knaben vergeben. Ein Blick in die kantonale Auswertung des Bundesamts für Statistik zeigt: Auch im Kanton Solothurn führt Emma die Liste bei den Mädchen an. Dieser Name wurde im 2018 18 Mal vergeben. Bei den Knaben schafft es Noah (Platz 2 der Schweizer Hitparade) zuoberst aufs Treppchen.