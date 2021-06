EM-Anpfiff

An den öffentlichen Public Viewings gelten nach wie vor die Regelungen des BAG. Es dürfen sich in den Innenbereichen maximal 100 Gäste und draussen maximal 300 Gäste bewegen. Maximal die Hälfte der Fläche darf besetzt werden und die Gäste müssen sich bei der Ankunft elektronisch erfassen lassen. Dazu gilt Masken- und Abstandspflicht.

In den Restaurants gelten die gleichen Regeln wie sonst für die Gastronomie: Pro Tisch sind in den Aussenbereichen sechs, in den Innenbereichen vier Gäste an einem Tisch erlaubt. Wer nicht sitzt, muss eine Maske tragen. Zusätzlich müssen sich alle Gäste im Restaurant registrieren lassen.