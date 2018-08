Im Sommerhaus de Vigier in Solothurn wurde gefeiert. Die besten Lehrabgänger und Lehrabgängerinnen des Kantons wurden im Rahmen des Projekts «5,3+» ausgezeichnet, natürlich mit allem, was dazu gehört: Reden, Blumenbouquets und einem abrundenden Apéro riche.

Organisiert wurde die Feier vom Kantonal-Solothurnerischen Gewerbeverband, der Solothurner Handelskammer und dem Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen. Ganze 145 Personen haben dieses Jahr ihre Lehre mit einem Notenschnitt von 5,3 oder besser abgeschlossen. Zwar waren jene unter ihnen mit einer Abschlussnote von 5,3 oder 5,4 nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen, sie erhielten aber einen persönlichen Brief und einen Gutschein der Buchhandlung Lüthy zugeschickt.

Die verbleibenden 39 Absolventinnen und Absolventen mit einem Notenschnitt von 5,5 und besser durften zusammen mit je zwei Begleitpersonen an der Prüfungsfeier teilnehmen und erhielten zusätzlich ein Diplom.

Das Wissen weitergeben

Nachdem sich alle festlich gekleidet im Sommerhaus eingefunden haben, eröffnet das Kammermusik-Ensemble ViolArchi der Kanti Solothurn die Feier und anschliessend begrüsst Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, die Anwesenden. Er lobt die Leistung der Diplomandinnen und Diplomanden und erklärt: «Die Schweiz ist eine Elite in der Berufsbildung, und auch Sie gehören zu dieser Elite.»

Als Nächster spricht Manuel Bieri. Er hat als einziger Solothurner an den World Skills, der Weltmeisterschaft der Berufsbildung im Jahr 2017 in Abu Dhabi teilgenommen. Bieri erzählt von seinen Erlebnissen und bittet die Absolventen, sich selber weiterzubilden und ihr erworbenes Wissen an andere weiterzugeben.

Auch Regierungsrat Remo Ankli, Bildungsdirektor des Kantons, richtet sein Wort an die anwesenden Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger: «Lassen Sie sich heute zu Recht als Vorbild feiern, aber nutzen Sie morgen die Möglichkeiten für weitere Herausforderungen.»

Dann ist der grosse Moment gekommen und die Diplome werden feierlich überreicht. Die Geehrten sind sichtlich stolz. Zufrieden nehmen sie ihre Diplome entgegen und lassen sich vom Regierungsrat die Hand schütteln. Der Moment wird jeweils auf einem Foto festgehalten, das später alle zugeschickt bekommen.

Gute Laune beim Apéro riche