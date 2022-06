Elektrobusse Parlament gibt grünes Licht: Kanton Solothurn fördert die «Dekarbonisierung» des öffentlichen Verkehrs Mit höheren Betriebsbeiträgen an die Transportunternehmen will der Kanton Solothurn die Umstellung der Busflotten auf Elektrobetrieb unterstützen. Der Kantonsrat hat die entsprechende Gesetzesanpassung durchgewunken.

Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung hat gerade kürzlich die ersten zwei Elektrobusse in Betrieb genommen. Hanspeter Bärtschi

Der Kantonsrat hat eine Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (fast) oppositionslos gutgeheissen. Dabei geht es in weiten Teilen um formelle Anpassungen an neue Regelungen zur ÖV-Finanzierung in übergeordnetem Bundesrecht. Eine zentrale materielle Änderung ist aber, dass der Kanton die Umstellung der Busflotten auf Elektrobetrieb fördern will.

Dies geschieht mit maximal 20 Prozent höheren Betriebsbeiträgen an die Transportunternehmen, mit denen Mehrkosten bei der Beschaffung von (heute noch) wesentlich teureren Elektrobussen statt herkömmlichen Dieselfahrzeugen abgegolten werden sollen.

«Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe»

Als einzige Fraktion nicht damit einverstanden war die SVP. Da sich die Regierung weitere Steuerentlastungen nur vorstellen kann, wenn dem Kanton keine neue Aufgaben aufgebürdet werden, sei man da sehr skeptisch, so Sprecher Kevin Kunz (Deitingen).

Die klare Mehrheit war aber mit glp-Sprecher Thomas Lüthi (Hägendorf) einig, dass die sogenannte Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs nicht Sache der Transportunternehmen allein, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei und somit auch von der öffentlichen Hand mitgetragen werden müsse. Mit 73 : 18 Stimmen in der Schlussabstimmung wurde das nötige Quorum erreicht, um eine obligatorische Volksabstimmung über das neue Gesetz zu umgehen.

Keine Entlastung für die Gemeinden

An den Betriebsbeiträgen beziehungsweise den nicht durch Billeteinnahmen gedeckten Kosten des bestellten Angebots im Regionalverkehr haben sich auch die Gemeinden zu beteiligen. Hier sorgte ein kurzfristig von den Gemeindepräsidenten Fabian Gloor (Mitte, Oensingen), Freddy Kreuchi (FDP, Balsthal), Barbara Leibungdgut (FDP, Bettlach) und Daniel Urech (Grüne, Dornach) eingebrachter Antrag für eine Kontroverse. Sie forderten, der Gemeindeanteil sei von 37 auf 33 Prozent zu reduzieren.

Das hätte zu einer Entlastung der Gemeinden um rund 2,4 Millionen geführt und faktisch bedeutet, dass der Kanton die erwarteten Mehrkosten für die Förderung der Dekarbonisierung allein tragen müsste. Die überwältigende Mehrheit war aber mit Hardy Jäggi (SP, selber Gemein- depräsident von Recherswil) einig, dass eine weitere Kostenverschiebung zum Kanton auch angesichts der positiven Rechnungsabschlüsse nun wirklich nicht angezeigt sei. Der Antrag erreichte nur 8 Stimmen.