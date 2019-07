Am 1. August, ist es soweit. Um Punkt 11 Uhr fahren Vertreter des Kantons auf Booten in Richtung Vevey ab. An die Fête des Vignerons geht es. Nur einmal jede Generation findet das grosse Winzerfest statt. Bis zu einer Million Menschen werden im Verlauf des dreiwöchigen Festes in Vevey erwartet, um die 500'000 Flaschen Wein werden getrunken werden. Neu dieses Jahr: Jeder Kanton der Schweiz hat einen Gastauftritt. Einen Tag lang darf man sich am Genfersee präsentieren. Am 3. August hat Solothurn seinen grossen Tag. Doch bereits am Donnerstag startet der Kanton seine Expedition. Zwei Tage lang werden die Boote auf dem Wasserweg Richtung Vevey unterwegs sein, bevor sie am dritten mit viel Brimborium im Hafen von Vevey einlaufen werden. Die Solothurner Sportpontoniere stellen Boote und Mannschaft: Drei Übersetzboote, zusammengebunden und geschmückt, bieten Platz für rund 20 Menschen. «Wir sind bereit», sagt Martin Scheidegger, Präsident der Pontoniere.

Eine Möglichkeit, sich als Verein zu präsentieren Dass die Pontoniere bei diesem Mega-Event mitmachen, sei gar keine Frage gewesen, meint Scheidegger. «Wir müssen uns in der Öffentlichkeit präsentieren.» In dem Hobby, dem sie nachgehen, sei es schwierig, Nachwuchs zu finden. Deshalb will man die Fahrt nutzen, um auch sich selber zu zeigen.

Ein öffentlicher Apéro zur Verabschiedung der Böötler Am Donnerstag, 11 Uhr, legen die Boote ab. Am Ritterquai in Solothurn, auf Höhe der Regio Energie. Zuvor lädt der Kanton die Bevölkerung zu einem öffentlichen Apéro ein. Regierungsrat Roland Heim wird eine kurze Rede halten, anschliessend werden die Böötler gebührend verabschiedet. Und wer Lust und ein eigenes Boot hat, kann den Konvoi begleiten. Sämtliche Mitböötler sind auf den ersten Streckenabschnitten gerne gesehen. Einfach am Donnerstagmorgen mit genügend Abstand hinter den Pontons einreihen.