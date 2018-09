Der Bundesbeschluss über die Velowege sowie Fuss- und Wanderwege brauche ein klares Ja, schreiben die Grünliberalen in einer Mitteilung. Es gehe dabei hauptsächlich um die Koordination der Velowege an den Kantonsgrenzen und sinnvolle Standards.

Die Grünliberalen würden eine viel weitergehende Unterstützung des Velowegnetzes begrüssen. «Lieber günstige Velowege statt Stau auf teuren Strassen», heisst es. Der Bundesbeschluss sei zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.



Die Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität» wird hingegen als überflüssig angesehen, «da vieles darin geforderte schon heute umgesetzt wird». Zusätzlich würde sie aber klare Rückschritte gegenüber der heutigen Landwirtschaftspolitik bedeuten. Deshalb stimmen die Grünliberalen hier Nein.



Die Ziele der Fair-Food-Initiative seien «eindeutig» auch Ziele der Partei. Was jedoch Probleme schaffen würde, wäre die Anwendung ihrer gesetzlichen Details. Aus diesem Grund habe die glp in Bundesbern einen Gegenvorschlag präsentiert. «Dieser wurde aber von einigen Playern aus taktischen Gründen nicht berücksichtigt. Deshalb haben wir Stimmfreigabe beschlossen.» Die Ziele der Initiative seien gut, es wäre jedoch ein besserer Weg vorzuziehen. (mgt)