Einfacher Zugang zu Grundstückinformationen

Die Grundstücksinformationen sind in die drei Kategorien gegliedert: «Grundstückbeschrieb», «Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen» und «Eigentümerinformation». Während die Grundstücksbeschreibung die Informationen aus den Daten der amtlichen Vermessung anzeigt, zeigen die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen die Daten der Nutzungsplanung, des Katasters der belasteten Standorte und weiterer eigentumsbeschränkenden Bestimmungen. Die Daten der Nutzungsplanung stehen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht für jede Gemeinde digital zur Verfügung. Diese werden momentan für die Publikation in digitaler Form aufbereitet. Mit der Publikation des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen kommt der Kanton Solothurn einer bundesrechtlichen Pflicht nach. Die Kategorie Eigentümerinformation zeigt die öffentlichen Informationen des Grundbuches über das Eigentum an. (mgt)