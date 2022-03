Eine Suche in der Rothushalle Die Solothurner Humortage finden zum letzten Mal statt – Warum man dennoch lachen muss In der Rothushalle begeben sich die Solothurner Schauspieler Jens Wachholz und Hanspeter Bader auf die Suche nach dem verlorenen Humor. Sie suchen nach dem Treppenwitz des Abends und versuchen, Blondinenwitze zu rehabilitieren.

Am Anfang ist das Schweigen: Hanspeter Bader (l.) und Jens Wachholz José Martinez

Es ist so eine Sache mit dem Humor – vor allem, wenn dieser seine Tage hat. So in der Solothurner Rothushalle mit einem Duo, das den Humor zwar nicht erfunden hat, ihn aber immer wieder erfolgreich auf die Bühne bringt. Seit 2003 sind Jens Wachholz und Hanspeter Bader in der Mission Humor unterwegs. Ihr damaliger Erstling «Soko Solo 11» im Uferbau weckte Appetit auf mehr. Und wurde ständig neu befriedigt. Zuletzt haben wir die Zwei im Advent 2019 mit «Ochs und Esel» live auf der Bühne gesehen.

Höchste Zeit also, dem unverbrauchten Urgestein des solothurnischen Humorschaffens wieder einmal den Puls zu fühlen. Denn sein jüngstes Werk, die pandemiebedingte Video-Produktion «Task Force Humor», liess genau diesen doch etwas vermissen. Vorhang auf also für eine gepfefferte Parodie zu den gestrichenen Solothurner Humortagen.

Wenn Adi und Benno zoffen

Am Anfang ist das Schweigen. Mit Schrifttafeln lassen uns die Protagonisten wissen, warum sie still sind. Um gleich alle Dämme brechen zu lassen. Synchron gesprochen werden nun die Begründungen für ihre Absichten nachgeliefert. Bis sich die Rollen klären. Jens Wachholz gibt den künstlerischen Ko-Direktor der Solothurner Kunsttage, «Küko» Adi.

Hanspeter Bader muss sich mit der Rolle des Kaufmännischen Ko-Direktors Benno begnügen. Nun nehmen die höchst unterschiedlichen Charaktere Fahrt auf. Denn Inhalte zählen für Benno nicht. Umso mehr aber das zunehmend abnehmende Publikum.

Adi hält dagegen auf dem dornenvollen Weg des Humors zum Lacher, gipfelnd in der Erkenntnis:

«So hat jede Pointe ihren Weg zurückzulegen.»

Ständig unterstreicht das ungleiche Paar seine Absichten mit gekonnten Pantomime-Einlagen. Auch Werbeslogans aus verschiedenen Dekaden kommen gut an. «Henkel bleibt trocken»? Warum eigentlich? «Weil ich es mir wert bin.» Video-Einspielungen tragen Lacher bei. Wie der Werbespot für einen stadtbekannten Teppichhändler, basierend auf der «Casablanca»-Schlüsselszene mit Ingrid Bergman und «Rick» Humphrey Bogart.

Den Witz gibt’s seit 2000 Jahren, und er ist billig

Witz komm raus, Du bist umzingelt! Ungefähr nach diesem Motto verläuft der Programmaufbau der zum Scheitern verurteilten Humortage. «Der Witz ist direkt, ihn gibt’s seit 2000 Jahren, und er ist billig» - diese Erkenntnis konterkarieren die zwei Komik-Manager gleich mit einem schlagenden Beispiel: Wie heissen die Fussballschuhe von Jesus? «Christstollen!»

Adi wehklagt Benno, welchen Schrott er bei der halbjährigen Sichtung der möglichen Stoffe habe ertragen müssen. Sogar die klassische Dichtung sei für dünne Spot(t)s missbraucht worden. Und legt als Beweis den gereimten Video-Clip zum schnöden Ableben einer Made nach. Nun macht sich das Duo auf, den verfemten Blondinenwitz zu rehabilitieren. Was mit Ach und Krach gelingt.

Rauf und runter wird im wahrsten Sinn des Wortes der Treppenwitz geleiert. Der unsichtbare Dritte, Urzeit-Regisseur Pedro Haldemann, erklärt:

«Wir haben die Treppe hier in der Rothushalle bewusst als Stilmittel eingesetzt.»

Und so spielen Adi und Benno das willkommene Requisit bis zum Exzess aus. Immer schön nach dem gängigen Refrain: «Stägeli uf, Stägeli ab, Juhee!» Okay. Einer sei hier doch noch verraten: Was macht die kluge Hausfrau, wenn sich der Mann beim Kartoffelholen im Keller auf der Treppe beide Arme bricht? – «Nuhuudeln!»

Persilschein für den Blondinenwitz

Die Humortage nehmen ihren letzten Anlauf. Eine Talkrunde solls richten. Benno und Adi spielen Moderatoren- wie Gästerollen gleich im Multipack, geben dazu noch zusätzlich zwei sichtlich bewegte Tennis-Experten des Schweizer Fernsehens. Der neue Chefredaktor des «Schäduspalters» ereifert sich über die Gleichstellungs-Fachfrau in Fasnachtsfragen.

Die Moderation wirkt überfordert. Und zuunguterletzt mischt Christoph Blocher als Phrasendrescher vom Dienst in einem Albisgüetli-Clip die honorige Runde auf. Das wird definitiv nichts mehr, mit den Humortagen.

Eines aber trifft nach 70 höchst vergnüglichen Minuten mit Adi und Benno ganz sicher nicht zu: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Zumindest Dauerschmunzeln, das gibts garantiert.