Ein Drittel landet auf der Strasse

Die Schweizer Rheinsalinen AG in Schweizerhalle, heute Schweizer Salinen AG, produziert an den drei Standorten Bex VD, Riburg AG und Schweizerhalle jedes Jahr bis zu 600 000 Tonnen Salz für die Schweiz. Etwa ein Drittel davon wird zum Salzen der Strassen benötigt, dieser Anteil kann jedoch stark schwanken: So wurden in den 1980er-Jahren in einigen Wintern nur 130 000 Tonnen Salz gestreut, im Winter 1999 hingegen 220 000 Tonnen und 2012 sogar 300 000 Tonnen. Salz wird zudem in der Landwirtschaft für das Vieh, in der Pharmaindustrie für Kochsalz-Infusionen, für die Herstellung von Regeneriersalz sowie für Gewerbe und die Industrie gebraucht.

Die Kantone besitzen das Monopol für den Handel mit Salz. Dieses sogenannte Regalrecht geben sie an die Schweizer Salinen weiter. Ausgenommen war bis 2014 der Kanton Waadt mit seiner eigenen Saline de Bex. Seit 1979 ist auch der Kanton Jura Aktionär der Schweizer Salinen AG, 1990 stiess zudem Liechtenstein hinzu. Das Fürstentum hat eine Sonderstellung, weil es im Gegensatz zur Schweiz seit 1995 EWR-Mitglied ist. Salzregal und freier europäischer Binnenmarkt werden nebeneinander praktiziert. Sämtliche politischen Vorstösse, das Salzmonopol abzuschaffen, sind bisher gescheitert.