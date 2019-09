Es sollte ein dornenvoller Weg werden. Das geringste Problem: die Geldbeschaffung. «2007 hatten wir das Eigenkapital von 12,2 Mio. Franken beisammen – 93 Prozent stammen von Privatinvestoren», ist Studer sichtlich stolz, was Privatinitiative immer noch zu bewegen vermag.

Schon bald aber stellte sich die drängende Frage: neue Bahn oder nicht? 2009, mit dem Auslaufen der «Sässeli»-Konzession musste sie beantwortet sein. «Ich war einer von denen, die sich im Verwaltungsrat am längsten für den Erhalt wehrten. Aber alle Fakten sprachen für die neue Bahn. Und deshalb habe ich mich danach auch mit aller Kraft für das neue Projekt eingesetzt.»

«Die Bahn ist sicher ein Tourismus-Hotspot für die Stadt und Region. Aber wir haben Gäste aus der ganzen Schweiz, die staunen, wie wir das bewerkstelligen konnten.» Es scheint fast, als würde Rolf Studer selbst noch staunen. Der Vize-Verwaltungsratspräsident der Seilbahn Weissenstein AG war 2001 die treibende Kraft, als er mit einem Grüppchen Gleichgesinnter die altehrwürdige Sesselbahn aus der Konkursmasse des vorherigen Betreibers übernahm – und so die Weiterfahrt ermöglichte.

20. Dezember 2014. Sieben Jahre später ist es nach langem Hickhack um den Sässeli-Erhalt so weit: Die neuen blauen Vierergondeln aus Oltner CAW-Produktion befördern endlich Fahrgäste über die drei Design-Stationen auf den Hausberg. Und das nicht zu knapp. Im ersten Jahr wurden über 417 000 Personen befördert. Rolf Studer: «Jetzt hat sich das Ganze eingependelt, und wir sind im 2007 erstellten Businessplan.»

Will heissen: Man liegt 50 Prozent über dem Fahrgast-Aufkommen der alten Bahn. Oder zwischen 250'000 und 300'000 beförderten Personen jährlich. Bis Anfang August zählte die Seilbahn in diesem Jahr wieder rund 145 000 Passagiere. Die Delle im letzten Jahr war mit dem Kurhausumbau und der Schliessung abzusehen gewesen. «Deshalb richteten wir unser Restaurant in der Bergstation ein.» Jetzt ist es Geschichte; «wir haben 475'000 Franken investiert und mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Dafür haben wir einen grossen Mehrwert generiert», blickt Studer auf trotzdem zufriedenstellende Frequenzzahlen.