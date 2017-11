«Er hat etwas gegen mich»

Sie sei an diesem Aprilmorgen gar nicht in der Witi-Zone spazieren gewesen, sagte Z. vor Gericht. Bauer Gerber habe sie fälschlicherweise angezeigt. Seit Bello bereits 2015 einmal in der Witi-Zone ausriss, habe der Bauer einfach etwas gegen sie. Z. bestritt nicht, mit ihrem Hund in der Vergangenheit mehrmals ohne Leine in der Witi-Zone spazieren gegangen zu sein. Früher habe ihr Hund ein «Problem» gehabt, sei häufig weggerannt. Heute führe sie Bello an der Leine. 2016 wurde sie nämlich gebüsst, weil sie ihrem Hund mit einem Stromreiz-Halsband das Ausreissen «austreiben» wollte. Solche Halsbänder sind im Kanton verboten, ausser ein Halter hat eine spezielle Bewilligung dafür. Z. hatte keine. Deshalb habe sie heute gar keine andere Wahl, als den Hund an der Leine zu führen. «Jetzt hört Bello auf mich und ich halte ihn artgerecht – mehr kann ich dazu gar nicht sagen», so Z.

Bauer Gerber sagte an der gestrigen Verhandlung dasselbe wie schon gegenüber der Polizei, als er Z. im April anzeigte: Er habe die Hundehalterin und Bello an diesem Tag in der Witi-Zone gesehen, und der Hund habe Rehen nachgejagt. Er und seine Familie hätten in der Vergangenheit immer wieder beobachtet, wie der Hund ausgerissen sei. Weil das «Spielchen» an jenem Aprilmorgen länger gedauert habe, habe er die Polizei verständigt. Gerichtspräsident Yves Derendinger stellte fest, dass das Verhältnis zwischen Gerber und Z. «nicht das Beste» sei. Aber das sei wohl kein ausreichender Grund für den Bauer, die Hundehalterin fälschlicherweise zu beschuldigen.

Hund ist «vorbelastet»

Er habe nur die beiden Aussagen von Hundehalterin und Bauer, fuhr der Gerichtspräsident fort. Er sehe keinen Grund, warum er dem Bauer nicht glauben sollte. Hätte dieser die Hundehalterin «aus Spass» anzeigen wollen, hätte er das bei einer früheren Gelegenheit tun können, in welcher der Hund frei in der leinenpflichtigen Gegend herumrannte. Gegen die Hundehalterin sprach zudem, dass Bello «vorbelastet» sei, weil er seit 2015 immer wieder wegrannte und sich scheinbar nicht gebessert habe. Deshalb sei die Busse von 100 Franken, welche die Staatsanwaltschaft bereits im Strafbefehl forderte, gerechtfertigt, so Gerichtspräsident Derendinger. Nach der gestrigen Verhandlung muss die Hundehalterin nun auch noch die Gerichtskosten zahlen.

* Namen von der Redaktion geändert.