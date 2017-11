Müssen die Hunde im Solothurner Wald künftig vier Monate an die Leine oder wie bisher nur zwei? Diese Frage droht derzeit zu einer unendlichen Politgeschichte zu werden. Denn jetzt ist klar: Der Kantonsrat muss diese Frage noch ein zweites Mal beraten. 30 Kantonsräte haben das Veto gegen die geplante Verordnung der Regierung ergriffen.

Nicht zum ersten Mal kommt die Vorlage in den Kantonsrat. Bereits im September hatte der Kantonsrat das Traktandum auf dem Tisch. Und er hat damals die geplante Verordnung der Regierung kassiert. Dabei ging es nicht nur um die Ausdehnung der Leinenpflicht von zwei auf vier Monate, sondern auch darum, dass Hunde bis zu 100 Meter vom Waldrand entfernt hätten angeleint sein müssen.

Inzwischen hat die Regierung die Vorlage entschärft. In der neuen Vorlage finden sich die 100 Meter Waldabstand nicht mehr. An der viermonatigen Leinenpflicht aber hielt der Regierungsrat fest. Dass sich der Kantonsrat auch dagegen ausgesprochen hatte, liess die Regierung nicht in die neue Verordnung einfliessen.